中共軍媒倡勤儉建軍 報導「回收舊配件、發舊公文包」案例

中共強調勤儉建軍，武警河南總隊某支隊維修工作室，將破損器材上的無損零部件進行分類收納，用於自行研製和改進訓練器材，「變廢為寶」。空軍某部專業骨幹集訓中，則將使用痕跡的舊公文包發給參訓官兵。

《解放軍報》26日刊文稱，武警河南總隊某支隊維修工作室，在每次裝備保養、器材檢修結束後，官兵都會將破損器材上的無損零部件進行分類收納，用於自行研製和改進訓練器材，「變廢為寶」。各班組還聯合開展「零件共享」活動，同類型閒置配件互通有無，實在無法重複使用的廢料再統一回收處置。

1名戰士說，「我們自主設計的移動靶機、擴容彈匣，靠回收舊配件省下不少採購經費。」該戰士也說，「不用額外申請器材經費，就能緊貼實戰需求改良訓練裝備。訓練效果提上去了，保障成本降下來了。」

該報24日還發文指，空軍某部貫徹勤儉節約要求，「本次集訓不發新公文包」，稱參訓官兵統一領用舊包，還需在集訓結束後歸還，下次重複使用。報導稱，在空軍某部專業骨幹集訓中，參訓官兵獲發有使用痕跡的舊公文包，有參訓人員稱「一度以為是工作人員發錯了」。

上述該部機關助理員張楠表示，過去每次集訓或大型會議均發放新公文包，使用率不高，經常參加集訓、會議的官兵，往往收了一疊公文包。該部領導為把勤儉節約要求落到實處，建立公文包「統一採購、集中保管、會前配發、會後收回、清潔消殺、循環使用」的管理模式，集訓結束後統一歸還並登記台帳，嚴禁私自丟棄。

中共軍方今年持續強調「勤儉建軍」。中共中央總書記、中央軍委主席習近平於3月要求推進軍費預算管理改革，強化全鏈條管控與績效評估，「把每一分錢都用在刀刃上」；6月，中央軍委辦公廳印發措施，要求全軍樹牢「過緊日子」思想，注重成本控制與全程管控，切實提高軍隊建設的質量與效益。