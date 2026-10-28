陸赴菲律賓參加東協防長擴大會議 陸媒：級別「16年來最低」

隨著中國大陸與菲律賓的在南海的爭端加劇，大陸降低本周在菲律賓舉行的東協國防部長擴大會議的與會規格。

彭博報導，大陸國防部27日公布，大陸駐菲律賓使館國防武官將作為中方代表，於29日出席在菲律賓宿霧舉行的第13屆東協防長擴大會議（ADMM-Plus）。大陸國防部稱，駐菲武官將同各方就堅持對話協商、增進理解互信交換意見，重申堅定支持東協在區域架構中的中心地位，促進區域防務安全對話合作，為維護區域和平穩定貢獻力量。

陸媒《環球時報》則指，這是2010年首屆東協防長擴大會舉行以來，中方參會官員等級最低的1次。《環時》訪問中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸，他稱「造成這一局面的責任完全在菲律賓」。

彭博報導提及，菲律賓與大陸的關係正快速惡化，雙方都不斷宣示南海相關海域的領土主張。兩國船隻曾在爭議海域發生衝突，促使菲律賓加強與美軍事同盟關係。大陸防長不出席宿霧會議，也代表美國川普政府繼董軍5月未出席香格里拉對話後，又少了1次與其會面的機會。

《南華早報》則認為，董軍已連續2年出席東協防長擴大會議。今年的東協防長會議和東協防長擴大會議分別訂於28、29日舉行，與中共五中全會同期召開，五中全會於26至29日在北京舉行。雖然北京方面沒有給出董軍缺席地區防務會議的理由，但預計他將以中央委員的身份出席五中全會。

美國27日宣布，國防部長赫塞斯將前往菲律賓參加相關會議。董軍去年曾在馬來西亞與赫塞斯會面。

丁鐸向《環時》表示，作為今年東協輪值主席國和東道主，菲律賓本應切實履行主席國職責，組織好會議、把關好議程，為各方對話協商營造冷靜、建設性、聚焦合作的氛圍，而不是將多邊平台變成炒作南海爭議、夾帶一己私利的舞台，更不應縱容菲國軍警系統「藉機綁架議題、抹黑中國、製造對立」。

丁鐸列舉，中菲關係持續受到「菲方涉海挑釁及涉華消極言行干擾」。陸駐菲使館19日發布消息稱，菲方近1個月實施「海上嚴重侵權挑釁」至少10次，「反華政客卻動輒威脅將中國大使列為不受歡迎的人」。該使館稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，近期菲方在涉台問題上不斷出現消極動向，中方對此高度關注並已提出嚴正交涉。」

菲律賓外交部19日召見陸駐菲大使井泉，就中國大陸在爭議地區使用武力的言論提出抗議，起因是井泉15日表示，如果中國想要在與菲律賓的衝突中使用武力，「我們可能輕易取勝」，但他同時強調，「我們不會使用武力。我們熱愛和平」。菲律賓總統小馬可仕16日對此稱，這番話聽起來「像是一種威脅，而且不太符合外交辭令」。