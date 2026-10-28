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相聲演員黃逸豪遭中共跨境鎮壓 國台辦批惡意抹黑：觀眾早看煩

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
相聲演員黃逸豪。聯合報系資料照
相聲演員黃逸豪。聯合報系資料照

新北地檢署日前偵結相聲演員黃逸豪遭假車禍攻擊案，查出大陸人士涉嫌出資45萬元，委託台灣人士跟監、蒐集個資及策畫假車禍。國台辦發言人陳斌華今天批評，民進黨每逢選舉便「栽贓抹黑大陸」，企圖謀取政治利益。

新北地檢署21日偵結黃逸豪遭假車禍攻擊案，查出1名暱稱「K」的大陸人士涉嫌以45萬元為報酬，委託台灣人士跟監、蒐集個資，並策畫假車禍阻止黃逸豪演出，依重傷害未遂、違反《個資法》等罪嫌起訴5人。

針對上述案件，台媒詢問，有輿論認為，目前的司法偵辦進度僅查出涉案者多為兩岸黑幫、徵信社或特定個體，官方的宣示可能存在「刑事治安案件政治化」的疑慮，詢問國台辦對此有何回應？

陳斌華對此表示，民進黨慣於在選舉時栽贓抹黑大陸，企圖從中謀取政治利益，島內有志之士的批評，充分說明謠言不可能欺世。

另外，針對台媒詢問，台灣方面所提出的「跨境鎮壓」，以及大陸方面熱播「抓捕台灣間諜」，如何看待這種由兩岸官方宣傳和輿論攻防所共同推高的「敵意螺旋」？

他並稱，所謂的敵意螺旋，是民進黨當局蓄意製造煽動，民進黨當局上台以來，一再渲染所謂大陸威脅，操弄抗中保台，企圖謀取私利，是兩岸交流的攔路虎，是兩岸敵意的製造者，卑劣無恥不得人心。

陳斌華稱，大陸文化產業繁榮，每年都會湧現大量熱播電視劇，受到兩岸民眾追捧和肯定。我們反對將正常的文化產品和文化現象，與民進黨當局惡意編造、炒作的所謂跨境鎮壓相提並論。

台媒追問，如何看待台灣方面調查黃逸豪一事證實是大陸的跨境鎮壓，陸委會也表示，處理跨境鎮壓的修法很快就會提出。

陳斌華續指，所謂跨境鎮壓的說法就是在宣揚台獨主張，販賣兩國論，每逢島內選舉，民進黨當局就憑空捏造各種事由，惡意抹黑大陸，煽動反中抗中，挑起兩岸對立對抗，企圖誤導台灣民眾，謀取政治私利，「把戲年年演，觀眾早看煩」。

國台辦 黃逸豪 演員

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