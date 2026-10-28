大陸男星張凌赫「3項理由」赴台申請遭拒 國台辦批：站不住腳

張凌赫申請赴台遭陸委會拒絕，陸委會日前提出拒絕的3項理由，並表示將觀察其後續是否仍有統戰言行，不排除未來再度核准申請。國台辦發言人陳斌華今日回應，「民進黨當局」以站不住腳的理由拒絕大陸藝人赴台，不得人心。

陸方上周披露，近期大陸藝人張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭到拒絕申請。國台辦敦促「民進黨當局」摒棄政治操弄；陸委會則回應反對申請的3點理由：張凌赫曾多次PO文貶損我國地位、曾到海峽論壇演講，以及本次申請來台的目的不明確。

陳斌華28日在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。大陸的演藝人員期盼國家統一，反對台獨分裂，天經地義，理所當然。他並指，民進黨當局以根本站不住腳的理由，拒絕廣受台灣觀眾喜愛的大陸藝人赴台，不得人心，必遭反對。

針對大陸是否還會持續推動大陸藝人赴台、目前是否還有其他大陸藝人正在申請赴台？陳斌華僅表示，我們樂見兩岸同胞加強交流互動，包括大陸藝人赴台交流。

針對張凌赫赴台申請遭拒，陸委會發言人梁文傑22日在記者會上說明，邀請單位一方面說要舉辦張凌赫的見面會，同團卻又邀請20多名產業界人士，說要舉辦兩岸影音產業交流座談會。邀請單位沒有說明見面會是否售票，又說活動若有盈餘要捐給公益團體，政府因此不太清楚此案是商業活動、交流活動，還是公益活動。

至於政府是不是在收緊大陸藝人來台的限制？梁文傑稱，政府的態度一致，歡迎兩岸人民交流，但是不能夠成為統戰活動、不能染上統戰色彩。至於張凌赫本人，「我們會觀察他日後還有沒有類似的言行，如果觀察一段時間以後沒有，以後有人要邀請他再來，當然還有機會。青山綠水，有緣還能再見。」