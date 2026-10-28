快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸男星張凌赫「3項理由」赴台申請遭拒 國台辦批：站不住腳

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
張凌赫去年10月25日在微博轉發央視新聞「台灣光復80周年」相關貼文。圖／取自微博
張凌赫去年10月25日在微博轉發央視新聞「台灣光復80周年」相關貼文。圖／取自微博

張凌赫申請赴台遭陸委會拒絕，陸委會日前提出拒絕的3項理由，並表示將觀察其後續是否仍有統戰言行，不排除未來再度核准申請。國台辦發言人陳斌華今日回應，「民進黨當局」以站不住腳的理由拒絕大陸藝人赴台，不得人心。

陸方上周披露，近期大陸藝人張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭到拒絕申請。國台辦敦促「民進黨當局」摒棄政治操弄；陸委會則回應反對申請的3點理由：張凌赫曾多次PO文貶損我國地位、曾到海峽論壇演講，以及本次申請來台的目的不明確。

陳斌華28日在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。大陸的演藝人員期盼國家統一，反對台獨分裂，天經地義，理所當然。他並指，民進黨當局以根本站不住腳的理由，拒絕廣受台灣觀眾喜愛的大陸藝人赴台，不得人心，必遭反對。

針對大陸是否還會持續推動大陸藝人赴台、目前是否還有其他大陸藝人正在申請赴台？陳斌華僅表示，我們樂見兩岸同胞加強交流互動，包括大陸藝人赴台交流。

針對張凌赫赴台申請遭拒，陸委會發言人梁文傑22日在記者會上說明，邀請單位一方面說要舉辦張凌赫的見面會，同團卻又邀請20多名產業界人士，說要舉辦兩岸影音產業交流座談會。邀請單位沒有說明見面會是否售票，又說活動若有盈餘要捐給公益團體，政府因此不太清楚此案是商業活動、交流活動，還是公益活動。

至於政府是不是在收緊大陸藝人來台的限制？梁文傑稱，政府的態度一致，歡迎兩岸人民交流，但是不能夠成為統戰活動、不能染上統戰色彩。至於張凌赫本人，「我們會觀察他日後還有沒有類似的言行，如果觀察一段時間以後沒有，以後有人要邀請他再來，當然還有機會。青山綠水，有緣還能再見。」

張凌赫 國台辦 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指國台辦藉張凌赫操作統戰 邱垂正：不單純的交流 特別是選前易生紛擾

聯合報黑白集／誰怕張凌赫？

憂兩岸缺乏溝通管道 夏立言：一旦擦槍走火恐引發戰爭

回應蔡康永微博表態 沈有忠：台灣從來沒有台獨的選項

相關新聞

大陸男星張凌赫「3項理由」赴台申請遭拒 國台辦批：站不住腳

張凌赫申請赴台遭陸委會拒絕，陸委會日前提出拒絕的3項理由，並表示將觀察其後續是否仍有統戰言行，不排除未來再度核准申請。國台辦發言人陳斌華今日回應，「民進黨當局」以站不住腳的理由拒絕大陸藝人赴台，不得人心。

姆巴佩陷「辱華」風波 西甲主席晤陸大使：希望個別事件不損害合作

法國球星姆巴佩陷「辱華」爭議，所效力的皇家馬德里俱樂部所在的西甲聯盟也發聲明致歉。西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas）表示，已與大陸駐西班牙大使姚敬會面，討論姆巴佩言論引發的風波並尋求解決方案，並稱希望個別事件不會損害雙方合作取得的成果，大陸現在和未來都將是西甲聯盟的戰略合作伙伴。

相聲演員黃逸豪遭中共跨境鎮壓 國台辦批惡意抹黑：觀眾早看煩

新北地檢署日前偵結相聲演員黃逸豪遭假車禍攻擊案，查出大陸人士涉嫌出資45萬元，委託台灣人士跟監、蒐集個資及策畫假車禍。國台辦發言人陳斌華今天批評，民進黨每逢選舉便「栽贓抹黑大陸」，企圖謀取政治利益。

蔡康永稱未支持過台獨 國台辦稱「此事」不存在模糊空間

蔡康永日前發文稱「我沒有支持過台獨」，大陸國台辦發言人陳斌華表示，在在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，「不存在任何模糊空間」，並呼籲台灣演藝界人士以「做堂堂正正中國人為榮」。

姆巴佩道歉仍不領情！陸官媒網評：吃飯砸鍋言行不會被接受

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）陷言論「辱華」風波在大陸引發強烈反彈，大陸官媒28日發文提醒，公眾人物名氣愈大，愈要為言行負責，若一邊享受當地市場豐厚回報，一邊冒犯當地所珍視的民族感情，這種「吃飯砸鍋」的言行不會被接受。

春哥侃陸／貪腐滲高校 中央巡視「中管大學」山雨欲來

中共五中全會的關注度高，伴隨中共五中而來的「中央巡視」話題，在大陸民間熱度更高。因為中共每輪「中央巡視」必有主要官員落馬，現在首度將「中央巡視」鋪向頂級高等院校，定有大案要案爆破，在腐敗深重的高校領域捲起風暴，再波及更廣泛領域包括出現豪門風暴、經濟風暴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。