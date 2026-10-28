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姆巴佩陷「辱華」風波 西甲主席晤陸大使：希望個別事件不損害合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
法籍球星姆巴佩陷「辱華」爭議，所效力的皇家馬德里俱樂部所在的西甲聯盟也發聲明致歉。西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas）（左）表示，已與大陸駐西班牙大使姚敬（右）會面，討論姆巴佩言論引發的風波並尋求解決方案。圖／取自羊城晚報
法籍球星姆巴佩陷「辱華」爭議，所效力的皇家馬德里俱樂部所在的西甲聯盟也發聲明致歉。西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas）（左）表示，已與大陸駐西班牙大使姚敬（右）會面，討論姆巴佩言論引發的風波並尋求解決方案。圖／取自羊城晚報

法國球星姆巴佩陷「辱華」爭議，所效力的皇家馬德里俱樂部所在的西甲聯盟也發聲明致歉。西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas）表示，已與大陸駐西班牙大使姚敬會面，討論姆巴佩言論引發的風波並尋求解決方案，並稱希望個別事件不會損害雙方合作取得的成果，大陸現在和未來都將是西甲聯盟的戰略合作伙伴。

羊城晚報報導，特巴斯稱，過去幾年，西甲聯盟一直與中國有關部門、足球機構及大陸企業等緊密合作，推動西班牙足球在中國的發展和普及。同時，他們也通過分享自身的經驗、知識和資源，為中國足球自身發展作出貢獻。

他希望各項合作協議，尤其是與中國足球職業聯賽聯合會（CFL）簽署、有效期至2029年的戰略合作協議，以及與大陸中央廣播電視總台（CMG）達成的協議等其他合作項目，能夠繼續取得成功。

特巴斯重申：「我們承諾繼續攜手合作，確保一次個別事件不會損害我們已經取得的重要進展，也不會影響數百萬關注我們賽事的大陸球迷。大陸現在是、未來也將繼續是西甲聯盟的戰略合作伙伴。」

陸媒點出，特巴斯近幾年和皇馬俱樂部積怨已久，雙方持續公開對峙，皇馬此前曾公開發聲要求特巴斯辭去西甲主席職務。此番風波形成鮮明反差，西甲聯盟主動出面對接溝通、積極尋求緩和事態，看重和大陸市場長期的合作根基。但作為姆巴佩的母隊，皇馬至今沒有針對本次事件給出正式致歉，和西甲聯盟的處置方式形成強烈對比。

辱華 姆巴佩 西甲

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