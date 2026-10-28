姆巴佩道歉仍不領情！陸官媒網評：吃飯砸鍋言行不會被接受

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）陷言論「辱華」風波在大陸引發強烈反彈，大陸官媒28日發文提醒，公眾人物名氣愈大，愈要為言行負責，若一邊享受當地市場豐厚回報，一邊冒犯當地所珍視的民族感情，這種「吃飯砸鍋」的言行不會被接受。

《人民日報》網路評論平台「人民銳評」公眾號28日發表評論稱，這場風波拋出的問題值得外籍公眾人物深思：一名備受追捧的球星，為何突然成為各方切割的對象？

文章首先肯定姆巴佩的價值毋庸置疑，但隨即指出，一旦公眾人物的言行越過底線、踩了紅線，這種價值就會迅速轉向，成為品牌的負資產。文章指出，姆巴佩這次「翻車」，大陸平台和企業與之切割，「既是原則使然，也是基於商業邏輯的必然」。

文章列舉過往類似案例指出，公眾人物的商業價值，建立在社會信任與情感基礎上。名氣愈大，愈要為自己的言行負責；一旦觸碰底線、冒犯大眾，光環會迅速消散，甚至遭到反噬。

文章提醒，如何尊重不同國家、不同文化背景，是明星的必修課。尊重他人的歷史文化、社會習俗和民族感情，是跨越國界開展互動的基本準繩，也是國際社會普遍遵循的行為準則。「無論在哪個國家，一邊享受當地市場的豐厚回報，一邊輕慢甚至冒犯當地所珍視的歷史文化、社會習俗和民族感情，這種『吃飯砸鍋』的言行都不會被接受。」

文末強調，大陸欣賞世界各地的優秀人才，也歡迎不同文化的交流碰撞，但基本前提是知尊重、懂敬畏、守分寸，「開放的中國，樂見更多夥伴搭乘中國發展的快車、便車。」

效力於皇家馬德里的姆巴佩在訪談中稱最愛「換臉毛澤東」迷因圖，並稱毛為「獨裁者」，引發大陸輿論反彈。多家企業宣布終止與他的合作，大陸央視宣布叫停西甲及涉及姆巴佩的賽事播出，並下架涉及他的廣告。大陸外交部發言人稱他的言行「傷害中國人民感情」。

姆巴佩27日晚在X平台以中英法3種語文發表道歉聲明，表示自己的言論欠妥。他同時強調，自己對中國人民及歷史懷有深深的敬意，「我真心感到抱歉」。