稱毛澤東獨裁者 姆巴佩道歉

效力於西甲皇家馬德里的法籍球星姆巴佩因受訪稱最愛「換臉毛澤東」迷因圖，慘遭大陸網友、官媒與企業抵制。身陷「辱華」風波的姆巴佩昨打破沉默，在社群平台發布道歉聲明，強調這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，「絕非我的本意」，並稱自己對中國人民及其歷史懷有深深的敬意。

這起風波起源於姆巴佩在一次訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，坦承最喜歡把他的臉P在中共已故領導人毛澤東換臉製作的惡搞圖，並稱毛為「獨裁者」。他還說說私下打電動時經常傳給朋友。這番言論在大陸網上引起爭議，炮轟姆巴佩「辱華」。

其大陸合作廠商東鵬飲料、蒙牛乳業先後發聲明，宣布終止與其合作，重申對任何傷害中國人民感情的言行，均堅決抵制及零容忍。大陸官媒央視也全面暫停涉及西甲和姆巴佩的賽事播出，並全面下架姆巴佩的廣告。大陸外交部發言人郭嘉昆昨日也發聲，稱「傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制」。

在排山倒海的輿論抨擊下，姆巴佩昨日在X等社群平台上發表法文、簡中、英文三語的道歉聲明，表示「如今我明白，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人」，並稱「向所有被我的言論所傷害的人道歉」。

針對姆巴佩道歉，大陸央視昨晚引述「中央廣播電視總台相關人士」表示，「我們聽其言更觀其行，希望西甲、皇馬和姆巴佩本人切實從中吸取教訓，真誠道歉、痛改前非」。稍早總台回應西甲聯盟的信函時則強硬要求「先賠禮道歉，否則一切免談」。