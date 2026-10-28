前中聯部長 劉建超降為處級

中共廿屆五中全會正在北京召開，預估將有四十五人被逐出中央委員會，其中包括曾被視為大陸外長熱門人選的中聯部前部長劉建超。港媒明報引述消息稱，劉建超遭認定嚴重違法違紀，由正部級「斷崖式」貶為處級。

去年七月底結束外訪行程後即「失蹤」的時任中共中央對外聯絡部部長（負責黨際外交）劉建超也是中共中央委員，官方尚未對外通報其問題。報導表示，據悉中紀委大約在年初已完成對劉建超的審查報告，認定「嚴重違紀違法」，將其由正部級貶為處級。至於中共黨籍是否仍保留，暫未明確。

現年六十二歲的劉建超是資深外交官，在前國務委員、外長秦剛二○二三年夏天出事後，劉建超一度被視為外長熱門人選。報導引述消息稱，與在三中全會「辭去」中央委員的秦剛相比，劉建超的問題嚴重很多。據悉，秦剛降為副部級。

過去一年，中共已至少有廿二名中央委員、六名中央候補委員被官方公布落馬或遭罷免大陸全國人大代表職務，包括三名前政治局委員張又俠、何衛東、馬興瑞，還有十多名軍方或黨政中委「失蹤」多時。明報指出，相信五中全會約四十五人被「逐出」中委會。

正值以「全面從嚴治黨」作為核心議題的五中全會召開期間，新華社報導，中共中央紀委國家監委昨通報，今年前三季，大陸全國紀檢監察機關共處分六十八萬人，其中省部級及以上幹部一○五人，人數已遠超去年全年的六十九人，廳局級幹部則有三六八○人。