聽新聞
0:00 / 0:00

前中聯部長 劉建超降為處級

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共廿屆五中全會正在北京召開，預估將有四十五人被逐出中央委員會，其中包括曾被視為大陸外長熱門人選的中聯部前部長劉建超。港媒明報引述消息稱，劉建超遭認定嚴重違法違紀，由正部級「斷崖式」貶為處級。

去年七月底結束外訪行程後即「失蹤」的時任中共中央對外聯絡部部長（負責黨際外交）劉建超也是中共中央委員，官方尚未對外通報其問題。報導表示，據悉中紀委大約在年初已完成對劉建超的審查報告，認定「嚴重違紀違法」，將其由正部級貶為處級。至於中共黨籍是否仍保留，暫未明確。

現年六十二歲的劉建超是資深外交官，在前國務委員、外長秦剛二○二三年夏天出事後，劉建超一度被視為外長熱門人選。報導引述消息稱，與在三中全會「辭去」中央委員的秦剛相比，劉建超的問題嚴重很多。據悉，秦剛降為副部級。

過去一年，中共已至少有廿二名中央委員、六名中央候補委員被官方公布落馬或遭罷免大陸全國人大代表職務，包括三名前政治局委員張又俠、何衛東、馬興瑞，還有十多名軍方或黨政中委「失蹤」多時。明報指出，相信五中全會約四十五人被「逐出」中委會。

正值以「全面從嚴治黨」作為核心議題的五中全會召開期間，新華社報導，中共中央紀委國家監委昨通報，今年前三季，大陸全國紀檢監察機關共處分六十八萬人，其中省部級及以上幹部一○五人，人數已遠超去年全年的六十九人，廳局級幹部則有三六八○人。

中共中央委員 五中全會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共前中聯部長劉建超傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

料45人遭逐出中委會 軍隊重災區

陸官場大清洗 前三季68萬人受處分、省部級及以上官員105人

觀察站／五中全會開幕 看3大人事懸念

相關新聞

稱毛澤東獨裁者 姆巴佩道歉

效力於西甲皇家馬德里的法籍球星姆巴佩因受訪稱最愛「換臉毛澤東」迷因圖，慘遭大陸網友、官媒與企業抵制。身陷「辱華」風波的姆巴佩昨打破沉默，在社群平台發布道歉聲明，強調這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，「絕非我的本意」，並稱自己對中國人民及其歷史懷有深深的敬意。

前中聯部長 劉建超降為處級

中共廿屆五中全會正在北京召開，預估將有四十五人被逐出中央委員會，其中包括曾被視為大陸外長熱門人選的中聯部前部長劉建超。港媒明報引述消息稱，劉建超遭認定嚴重違法違紀，由正部級「斷崖式」貶為處級。

暌違八年 德國總統訪陸

德國總統史坦麥爾昨凌晨抵達安徽合肥，展開為期五天的國是訪問，這也是他時隔近八年再度訪陸。史坦麥爾廿七日在安徽的行程包括參訪清末大臣李鴻章故居、福斯汽車（中國）科技有限公司，並預計於卅日在北京與大陸國家主席習近平會談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。