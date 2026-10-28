暌違八年 德國總統訪陸

德國總統史坦麥爾昨凌晨抵達安徽合肥，展開為期五天的國是訪問，這也是他時隔近八年再度訪陸。史坦麥爾廿七日在安徽的行程包括參訪清末大臣李鴻章故居、福斯汽車（中國）科技有限公司，並預計於卅日在北京與大陸國家主席習近平會談。

據德國總統府官網消息，史坦麥爾於本月廿六日至卅一日對大陸進行國是訪問，期間將走訪安徽及北京。此行重點是德國與中國之間多元而複雜的關係，以及雙邊關係所面臨的挑戰。

德國總統府公布的行程顯示，史坦麥爾廿七日上午參觀李鴻章故居，隨後前往合肥駱崗公園，考察永續城市發展計畫，中午參訪福斯汽車（中國）科技有限公司的研發中心，下午搭乘高鐵前往安徽黟縣。

史坦麥爾在安徽將聚焦一九○○年前後的中國，以及這段歷史對德中交流的重要意義。

李鴻章曾於一八九六年訪問德國，今年適逢其訪德一百卅周年。

按照行程，史坦麥爾廿八日將參訪被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的宏村，並前往黃山玉屏景區健行，晚間將搭機前往北京。廿九日將參訪中國科學院大氣物理研究所，並於北京大學發表演講，獲頒榮譽教授頭銜。

史坦麥爾此行適逢中共二十屆五中全會於廿六日至廿九日召開。五中全會結束後，史坦麥爾將於卅日上午在人民大會堂先後與大陸全國人大委員長趙樂際、大陸總理李強會談，下午則與大陸國家主席習近平舉行會談，並於卅一日上午搭機返德。

史坦麥爾於二○一七年當選德國總統，二○二二年連任。他曾於二○一八年十二月訪問大陸，當時走訪廣東、四川及北京。