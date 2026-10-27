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憂兩岸缺乏溝通管道 夏立言：一旦擦槍走火恐引發戰爭

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
台北經營管理研究院27日晚間舉辦「我的兩岸交流經驗談」講座，邀請曾任陸委會主委、國民黨副主席的夏立言分享多年外交與兩岸交流經驗。記者張鈺琪／攝影
台北經營管理研究院27日晚間舉辦「我的兩岸交流經驗談」講座，邀請曾任陸委會主委、國民黨副主席的夏立言分享多年外交與兩岸交流經驗。記者張鈺琪／攝影

陸委會主委、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言今（27）日表示，目前兩岸官方溝通幾乎完全中斷，他擔心雙方在缺乏互信、沒有溝通管道的情況下，一旦發生意外或誤判，可能引發戰爭。他還說，感覺大陸對台灣的耐心越來越少，呼籲雙方持續交流，避免發生武力衝突。

台北經營管理研究院27日晚間舉辦「我的兩岸交流經驗談」講座，邀請曾任陸委會主委、國民黨副主席的夏立言分享多年外交與兩岸交流經驗。夏立言回顧過去參與APEC、2015年馬習會籌備及兩岸協商的過程，並談及當前兩岸關係面臨的困境。

夏立言指，現在兩岸官方交流完全中斷，不僅陸委會與大陸國台辦沒有聯繫，海基會海協會也沒有溝通。他回憶，過去擔任陸委會主委時，辦公桌上有一支熱線電話，可以直接打到北京，與時任國台辦主任張志軍聯繫，但現在已經沒有這樣的溝通管道。

夏立言以2016年國軍雄風三型飛彈誤射事件為例，當時飛彈擊中台灣漁船，如果擊中的是大陸商船或軍艦，在兩岸沒有任何溝通管道、又缺乏互信的情況下，就可能引發戰爭。他說，尤其現在兩岸局勢緊張，雙方軍事人員在海空接觸時，一旦擦槍走火，卻沒有溝通管道可以解決危機，這才是他真正擔心的事情。

談及大陸對台政策，夏立言稱，北京一方面主張和平統一，另一方面也強調不放棄使用武力。對於目前大陸是否還有耐心維持現狀，他坦言自己也不知道，但從對方近年的言語及表現來看，感覺大陸對台灣的耐心越來越少。他強調，自己不願看到兩岸發生武力衝突，也希望雙方能夠增加了解。

夏立言提到，過去2008年至2016年間，兩岸有許多交流活動，大陸年輕人有機會來台灣，增加對台灣社會的認識，但現在交流減少。他認為，相較於台灣人不了解大陸，更擔心大陸年輕世代不了解台灣。隨著大陸經濟、軍事實力提升，年輕一代對兩岸關係的認知也與過去不同。

對於兩岸關係的解方，夏立言認為，九二共識是過去雙方能夠恢復對話的重要基礎。他指出，馬英九執政時期，兩岸簽署23項協議，包括經貿、直航、觀光及共同打擊犯罪等，雙方也有較多交流機會。

夏立言也談到美國與日本在台海局勢中的角色。他說，自己不相信美國總統川普，也不相信日本會為台灣出力。他認為，台灣應認識自己的處境、對岸的實力，以及美國等國家的立場。

夏立言最後表示，兩岸問題涉及複雜的歷史因素，不需要由當前的領導人急於解決，領導人最重要的道德責任是維持和平、避免戰爭。他強調，維持現狀不是靜止不動，兩岸應該持續交流，維持和平。

夏立言 兩岸 陸委會 APEC 海協會 國台辦 海基會

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