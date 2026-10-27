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打破沉默！自曝最愛「毛澤東換臉迷因」挨轟辱華 姆巴佩發3語聲明道歉

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，官媒光明日報稱，不容侮辱中國已故偉大領袖。路透社檔案照
姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，官媒光明日報稱，不容侮辱中國已故偉大領袖。路透社檔案照

效力於西甲皇家馬德里的法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）因受訪稱最愛「換臉毛澤東」迷因圖，慘遭大陸網友、媒體與企業抵制。身陷「辱華」風波的姆巴佩稍早打破沉默，在社群平台發布法中英三語的道歉聲明，強調這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，「絕非我的本意」，並稱自己對中國人民及其歷史懷有深深的敬意。

這起風波起源於姆巴佩在一次訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，坦承最喜歡把他的臉P在大陸已故領導人毛澤東換臉製作的惡搞圖，並稱毛為「獨裁者」。他還說私下打電動時經常傳給朋友。這番言論在大陸網上引起爭議，炮轟姆巴佩「辱華」。

其大陸合作廠商東鵬飲料、蒙牛乳業先後發聲明，宣布終止與其合作，重申對任何傷害中國人民感情的言行，均堅決抵制及零容忍。大陸官媒央視也全面暫停涉及西甲和姆巴佩的賽事播出，並全面下架姆巴佩的廣告。大陸外交部發言人郭嘉昆27日也發聲，稱「傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制」。

在排山倒海的輿論抨擊下，姆巴佩27日在X（前身推特）等社群平台上發表法文、簡中、英文三語的道歉聲明，表示「在近期的一次採訪中，我對一張以我為主角的圖片作出了回應。我的言論欠妥，如今我明白，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人。我向所有被我的言論所傷害的人道歉。這絕非我的本意。我對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，我真心感到抱歉。」

聲明發出後，「姆巴佩道歉」的詞條也隨即衝上微博熱搜第一名，不過許多大陸網友仍不埋單，留言表示「不接受」、「堅決抵制，底線堅決不能碰！」，更有留言諷刺道：「他不是知道錯了，他是知道怕了，沒處撈錢了」。

姆巴佩在社群平台發布法中英三語的道歉聲明，強調這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，「絕非我的本意」。圖／截自X
姆巴佩在社群平台發布法中英三語的道歉聲明，強調這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，「絕非我的本意」。圖／截自X

毛澤東 辱華 姆巴佩

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