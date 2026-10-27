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開毛澤東玩笑遭切割 姆巴佩陷辱華風波…國際體壇明星觸怒中共前例多

中央社／ 北京27日綜合外電報導
法國足球巨星姆巴佩在一段網傳影片中，似乎拿中國前領導人毛澤東開玩笑，中國多家知名品牌已與姆巴佩切割，稱他「傷害中國人民的感情」。路透社
法國足球巨星姆巴佩在一段網傳影片中，似乎拿中國前領導人毛澤東開玩笑，中國多家知名品牌已與姆巴佩切割，稱他「傷害中國人民的感情」。路透社

法國足球巨星姆巴佩在一段網傳影片中，似乎拿中國前領導人毛澤東開玩笑，中國多家知名品牌已與姆巴佩切割，稱他「傷害中國人民的感情」。根據法新社的整理，國際體壇明星觸怒中國早有諸多前例。

法新社報導，姆巴佩（Kylian Mbappe）是最新一名因談及政治敏感議題，引發中國公眾反彈並蒙受經濟損失的國際運動員。以下是若干備受矚目的相關事件。

●台灣是國家

美國職籃NBA前球星霍華德（Dwight Howard）2023年與時任台灣副總統賴清德同框拍攝影片時，曾稱台灣是「一個國家」。

霍華德當時在影片中表示：「自從來到台灣，我對這個國家有了全新的體會。這個地方讓我感受到滿滿的愛。」

這起事件在中國社群媒體引發軒然大波，霍華德後來告訴台灣媒體，他無意造成任何傷害。

2021年，從美國職業摔角明星轉型為演員的約翰希南（John Cena）在宣傳「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）時，也曾稱台灣是「一個國家」。

約翰希南此言在中國網路引發批評聲浪後，他在中國社群平台微博以日常對話程度的中文道歉。

●支持香港爭取自由

2019年10月，NBA休士頓火箭時任總經理摩瑞（Daryl Morey）在香港爆發大規模民主抗爭期間，表態支持香港，中國隨後暫停與NBA的贊助合作，並讓中國國營電視台停播NBA賽事一年。

摩瑞當時推文寫道：「爭取自由，挺香港。」中國則將香港示威者塑造成暴力分離主義分子，並對其認定的「外國干涉」大表不滿。

中國網路巨擘騰訊最初將火箭賽事從轉播節目表中移除，但後來又恢復播出相關賽事。

NBA總裁席佛（Adam Silver）當時表示，聯盟因與中國的這場風波蒙受「數億美元」損失。

●支持自由西藏

前NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）2021年曾表態稱「西藏屬於西藏人民」。

坎特當時在社群媒體發文寫道：「我與西藏的兄弟姊妹同在，支持他們爭取自由的訴求。」他隨文附上一張球鞋照片，鞋面有西藏象徵圖案及「自由西藏」標語。

他還在貼文中稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」，在他發表相關言論的隔天，騰訊體育網站就將塞爾蒂克的比賽從直播賽事名單中移除。

●新疆鎮壓

2019年，當時效力英超兵工廠的厄齊爾（Mesut Ozil）譴責中國打壓新疆穆斯林少數民族，並批評穆斯林國家對相關侵害指控未能公開發聲。

厄齊爾當時以土耳其語推文寫道：「可蘭經遭焚燒…清真寺被關閉…穆斯林學校遭禁止…宗教學者一個接一個被殺害…兄弟們被強行送進營區。」

中國官媒中央電視台隨後取消播出兵工廠與曼城的賽事，而熱門手遊「實況足球」（Pro Evolution Soccer）中國版則移除厄齊爾的角色。

姆巴佩 辱華 霍華德 毛澤東 NBA

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