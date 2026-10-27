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姆巴佩辱華風波…西甲聯盟微博向陸球迷致歉 網不買帳嗆禁賽

中央社／ 北京27日電
皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論引發北京方面不滿。路透社
皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論引發北京方面不滿。路透社

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論引發北京方面不滿。姆巴佩所屬的聯賽西甲聯盟今天晚間在官方微博發聲明向中國球迷致歉，並表示相關言論是球員個人表達，不代表聯盟立場。

根據西甲聯盟官方聲明指稱，對姆巴佩近期言論帶給中國球迷帶來的冒犯與傷害表達遺憾，言論屬於球員個人表達，不代表西甲聯盟的立場。作為聯賽管理機構，在應承擔的責任範圍內，西甲聯盟代表聯盟及旗下所有俱樂部，向中國球迷歉意。

聲明表示，始終對中國、各相關機構及中國人民懷有深切的敬意，珍視數百萬中國球迷給予的關注與支持。將一如既往地珍惜並維護多年來與中國建立的深厚關係。

聲明最後說，目前西甲聯盟正與中國的合作夥伴及相關機構共同努力，妥善處理此次事件。此外，將攜手各俱樂部及球員，建立並推行文化認知與溝通規範，促進對不同文化的理解與尊重，避免類似情況再次發生。

姆巴佩在一次的訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。相關言論引發中國官方與民間的極大不滿。

西甲在微博的聲明引起中國網友紛紛留言。許多網友不買帳，要求皇家馬德里道歉，還有人要求禁賽，更有許多人留下西甲應要在國外主流社群平台上發布相同道歉聲明。

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論引發北京方面不滿。圖／截自微博 LALIGA西甲聯賽
皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論引發北京方面不滿。圖／截自微博 LALIGA西甲聯賽

姆巴佩 辱華 西甲 微博 毛澤東

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