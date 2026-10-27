一票人不知抵制原因？姆巴佩聊合成哏圖被指辱華 陸外交部回應

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論風波持續發酵。中國外交部今天對此表示，「傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制」。

姆巴佩在一次的訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。

在中國外交部今天的例行記者會上有外媒問及此問題時，發言人郭嘉昆說，注意到有關報導，「傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制」。

姆巴佩的言論引起中國輿論極大反彈，官媒央視宣布叫停西甲及涉及姆巴佩的賽事播出，並下架涉及他的廣告。多家中國企業發表聲明，終止與姆巴佩的全部合作。

然而，在中國網路上仍有許多人不清楚姆巴佩說了甚麼，因為相關的採訪內容無法在中國境內傳播。一些中國網友會回應詢問者，但都是以迂迴的方式論述，比如稱「侮辱了教員（此指毛澤東）」、「偉人頭像p他的表情包，還說偉人是dc者（此指獨裁者的中國拼音）。