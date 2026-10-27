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姆巴佩1句話爆辱華爭議 恐損失上億元商業利益…光明日報：不能踐踏底線

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，官媒光明日報稱，不容侮辱中國已故偉大領袖。路透社檔案照
姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，官媒光明日報稱，不容侮辱中國已故偉大領袖。路透社檔案照

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）被指言論「辱華」，中共中央委員會主辦的《光明日報》在官方抖音號發布貼文指，不容侮辱中國已故偉大領袖。大陸媒體估計，這次言論事件，使姆巴佩損失上億元商業利益。

上述貼文稱，姆巴佩受訪時發表涉中國不當言論，「球技再好也不能踐踏底線，名氣再大也不能肆意妄為，流量再高也不能凌駕於尊重之上」。

稍早，大陸中央廣播電視總台相關方面證實，針對姆巴佩的涉華嚴重負面行為，央視已經從昨晚開始，全面叫停涉及西甲和姆巴佩的賽事播出，涉及姆巴佩的廣告也已全部下架。 央視新聞微博及央視網均已下線姆巴佩相關報道。

姆巴佩在26日一段訪問中，被問及哪個以其肖像製作的網絡迷因（meme）最令他發笑。他表示，是一個將自己的臉合成到「中國獨裁者」肖像上的表情包，並稱與朋友連線玩PlayStation時經常使用。這位「中國獨裁者」被視為毛澤東

以姆巴佩為產品代言人的東鵬飲料和蒙牛乳業立即宣布終止全部合作，並表明「堅決抵制、零容忍任何傷害中國人民感情的言行」。

除東鵬和蒙牛外，妙可藍多、小紅書過往亦曾與姆巴佩建立代言或合作關係，風波後相關品牌均已下架或刪除涉及姆巴佩的宣傳內容；昂跑（On）的官方微博同樣已不見姆巴佩相關物料。

雖然各方均未公開具體贊助金額，但市場估算顯示涉及的數字並不小。有大陸媒體豆豆體育粗略估算，姆巴佩在國內先後拿下蒙牛、妙可藍多、小紅書、東鵬「補水啦」等代言，合約總額接近5000萬元人民幣。另一分析引述Sportico數據，姆巴佩比2026年全部贊助收入約3000萬美元，中國品牌提供的代言費至少達600萬至1000萬美元，而失去中國市場的長期商業機會後，其潛在損失「至少上億美元」。相關估計顯示：中國市場對姆巴佩而言並非可有可無的邊緣收入。

在法律層面，品牌方並非只能被動止損。律師指出，代言合約中的「道德條款」屬行業標配，一旦代言人發表傷害民族感情或違背公序良俗的言論，品牌方享有單方解除權，且無需向代言人承擔解約賠償責任，甚至可反向主張違約金。不過，索賠能否真正落地，取決於合約對「不當言論」的界定以及違約事實的認定，實際執行仍存在不確定性。

與此同時，品牌方自身同樣蒙受實質損失。東鵬與姆巴佩的合作始於2026年4月，至解約時僅約六個月，被視為該年度最重要的營銷戰役之一。已支付的代言費、印有姆巴佩頭像的包裝物料、已投放的廣告資源以及圍繞他策劃的推廣活動，在解約後大多無法收回或即時調整，構成直接沉沒成本。

姆巴佩 毛澤東 辱華 央視 中共 小紅書

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