快訊

人氣AV女優突消失！揭失蹤真相遭GPS監控1年 昔日收入竟一毛不剩

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學界頻談「兩制台灣方案」 學者洪耀南：習近平21大將提頂層設計

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，陸委會副主委沈有忠（中），以及淡大外交與國關系助理教授洪耀南（左起）、台北醫學大學通識中心副主任張國城、台灣勵志協會執行長賴榮偉、開南大學副校長陳文甲出席。記者陳宥菘／攝影
台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，陸委會副主委沈有忠（中），以及淡大外交與國關系助理教授洪耀南（左起）、台北醫學大學通識中心副主任張國城、台灣勵志協會執行長賴榮偉、開南大學副校長陳文甲出席。記者陳宥菘／攝影

大陸學界近期頻繁討論統一後的「兩制台灣方案」。學者洪耀南27日在台北一場座談會上研判，中共總書記習近平在明年二十一大工作報告中，將提出「兩制台灣方案」的頂層設計。他並預期，習近平的任期至少會持續到2035年完成社會主義現代化目標為止，在此之前，中共不可能對台灣有任何軍事妄為。

大陸全國台灣研究會副會長王衛星本月24日在第十一屆南京大學兩岸關係學術研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索「兩制」台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南27日在台灣勵志協會舉辦「變動中的美中台」座談會上，作出上述分析。

大陸近期積極推進「兩制台灣方案」的討論。上個月中旬，一場名為「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」在香港大學北京中心舉行，與會學者就「一國兩制」台灣方案的文明基礎、主要原則、制度內容與治理安排等達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

洪耀南表示，1979年鄧小平提出「和平統一、一國兩制」，到2019年後，習近平不再談「一國」，而是叫「兩制台灣方案」，也就是「一國」已不用討論。

洪耀南續指，習近平在2022年中共二十大（中共第二十次全國代表大會）報告提到「兩制台灣方案」時，「基本上是空的，只有一個名詞」，到了上個月，大陸動員很多香港學者到北京開會並達成12點共識。

他研判，明年二十一大，習近平的工作報告將回顧過去五年政績，涉台方面，當二十大報告提到「兩制台灣方案」，二十一大就會提出「兩制台灣方案」頂層設計，代表有進步（作為有推進）。

洪耀南指出，目前大陸對台作為呈現兩條軸線，分別是「未統而統」與「對台融合」。前者意即「沒有要武統，但要實施統治」以此展現對台「實質管轄權」，具體包括在台灣周邊海域的行動、推出懲獨22條等。

另外，洪耀南提到，習近平與川普此前就未來3年達成「中美建設性戰略穩定關係」，原因就在習在2027年要延任。他表示，習近平未來的政治任務有二，一是2035年實現「社會主義現代化」，二是2049年實現「中華民族偉大復興中國夢」，指標是「收回台灣」，「所以在2035年前，（中共）不可能對台灣有任何軍事妄為。」

洪耀南續指，到了2049年，習近平已90幾歲，「中國夢」政治任務一定不是習去完成，而是給下一代去完成，「所以有日本學者把這現象稱作『蔣介石化』，每天喊反攻大陸，但不會做」。他並指，基本上，習近平的任期至少要到2035年或2037年，完成社會主義現代化的目標為止，他也認為，明年二十一大人事上還不會看到接班的相關布局。

台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南出席與談。記者陳宥菘／攝影
台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南出席與談。記者陳宥菘／攝影

習近平 台灣 中共 一國兩制 解放軍 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學者：大陸已形成兩制台灣方案30餘項構想 搭建完整框架

今年還有2次川習會 沈有忠：嚴防疑美論、棄台論認知戰

台美中政治議程接連登場 沈有忠示警中共對台認知戰

地緣變局／美中表面回暖 埋4大變數

相關新聞

最愛迷因踩紅線？姆巴佩稱「毛澤東獨裁者」 陸企嚇壞緊急終止合作

法國足球名星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前在YouTube訪談中表示，他最喜歡的網路惡搞迷因（Meme）是「把自己的臉合成到中國獨裁者（毛澤東）身上」，這番話嚇得中國企業緊急宣布下架姆巴佩相關產品，並終止與其合作。

陸學界頻談「兩制台灣方案」 學者洪耀南：習近平21大將提頂層設計

大陸學界近期頻繁討論統一後的「兩制台灣方案」。學者洪耀南27日在台北一場座談會上研判，中共總書記習近平在明年二十一大工作報告中，將提出「兩制台灣方案」的頂層設計。他並預期，習近平的任期至少會持續到2035年完成社會主義現代化目標為止，在此之前，中共不可能對台灣有任何軍事妄為。

央視也出手！姆巴佩辱華風波延燒 廣告慘遭下架、小紅書被禁言

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論風波越滾越大，中國官媒央視已從昨晚開始...

陸官媒藉賭盤報導控綠營左右選舉 邱垂正反批中國不當介選適得其反

「環球時報」今天引述鏡週刊有關地下賭盤顯示雙北選情翻轉的報導，指稱民進黨利用地下賭盤帶風向、操作選情。對此，陸委會主委邱垂正今日下午在立法院受訪表示，中國大陸不要再迷信透過無所不用其極的介選影響我方選舉，不但不會得逞，且適得其反。

回應蔡康永微博表態 沈有忠：台灣從來沒有台獨的選項

藝人蔡康永月初出席台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會後，遭大陸抵制，他25日晚間在微博發文，強調自己「沒有支持過台獨」，但大陸網友普遍不埋單。陸委會副主委沈有忠今天表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，並強調台灣「從來沒有台獨的選項」。

姆巴佩1句話爆辱華爭議 恐損失上億元商業利益…光明日報：不能踐踏底線

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）被指言論「辱華」，中共中央委員會主辦的《光明日報》在官方抖音號發布貼文指，不容侮辱中國已故偉大領袖。大陸媒體估計，這次言論事件，使姆巴佩損失上億元商業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。