陸學界頻談「兩制台灣方案」 學者洪耀南：習近平21大將提頂層設計

大陸學界近期頻繁討論統一後的「兩制台灣方案」。學者洪耀南27日在台北一場座談會上研判，中共總書記習近平在明年二十一大工作報告中，將提出「兩制台灣方案」的頂層設計。他並預期，習近平的任期至少會持續到2035年完成社會主義現代化目標為止，在此之前，中共不可能對台灣有任何軍事妄為。

大陸全國台灣研究會副會長王衛星本月24日在第十一屆南京大學兩岸關係學術研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索「兩制」台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南27日在台灣勵志協會舉辦「變動中的美中台」座談會上，作出上述分析。

大陸近期積極推進「兩制台灣方案」的討論。上個月中旬，一場名為「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」在香港大學北京中心舉行，與會學者就「一國兩制」台灣方案的文明基礎、主要原則、制度內容與治理安排等達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

洪耀南表示，1979年鄧小平提出「和平統一、一國兩制」，到2019年後，習近平不再談「一國」，而是叫「兩制台灣方案」，也就是「一國」已不用討論。

洪耀南續指，習近平在2022年中共二十大（中共第二十次全國代表大會）報告提到「兩制台灣方案」時，「基本上是空的，只有一個名詞」，到了上個月，大陸動員很多香港學者到北京開會並達成12點共識。

他研判，明年二十一大，習近平的工作報告將回顧過去五年政績，涉台方面，當二十大報告提到「兩制台灣方案」，二十一大就會提出「兩制台灣方案」頂層設計，代表有進步（作為有推進）。

洪耀南指出，目前大陸對台作為呈現兩條軸線，分別是「未統而統」與「對台融合」。前者意即「沒有要武統，但要實施統治」以此展現對台「實質管轄權」，具體包括在台灣周邊海域的行動、推出懲獨22條等。

另外，洪耀南提到，習近平與川普此前就未來3年達成「中美建設性戰略穩定關係」，原因就在習在2027年要延任。他表示，習近平未來的政治任務有二，一是2035年實現「社會主義現代化」，二是2049年實現「中華民族偉大復興中國夢」，指標是「收回台灣」，「所以在2035年前，（中共）不可能對台灣有任何軍事妄為。」

洪耀南續指，到了2049年，習近平已90幾歲，「中國夢」政治任務一定不是習去完成，而是給下一代去完成，「所以有日本學者把這現象稱作『蔣介石化』，每天喊反攻大陸，但不會做」。他並指，基本上，習近平的任期至少要到2035年或2037年，完成社會主義現代化的目標為止，他也認為，明年二十一大人事上還不會看到接班的相關布局。