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央視也出手！姆巴佩辱華風波延燒 廣告慘遭下架、小紅書被禁言

中央社／ 北京27日電
皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論風波越滾越大，中國官媒央視已從昨晚開始全面暫停涉及西甲與姆巴佩的賽事播出，廣告也遭下架。法新社
皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論風波越滾越大，中國官媒央視已從昨晚開始全面暫停涉及西甲與姆巴佩的賽事播出，廣告也遭下架。法新社

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論風波越滾越大，中國官媒央視已從昨晚開始全面暫停涉及西甲與姆巴佩的賽事播出，廣告也遭下架，社群平台小紅書也將姆巴佩的帳號設置為禁言。

姆巴佩日前受訪時被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。姆巴佩在球場上與隊內行事風格強勢，因此有部分球迷戲稱他為「獨裁者」，網路上也充斥著許多將他移花接木至各國歷史人物身上的合成梗圖。

據中國媒體澎湃新聞、上觀新聞等報導，中央廣播電視總台相關方面證實，針對姆巴佩的「涉華嚴重負面行為」，央視已經從昨晚開始，全面叫停涉及西甲和姆巴佩的賽事播出，涉及姆巴佩的廣告也已全部下架。

小紅書也在今天下午發布聲明，表示「堅決反對任何傷害民族情感的行為」。經核實，小紅書於2024年與姆巴佩開展內容合作，該合作已於2024年12月31日期滿結束。目前，平台正在持續核查並下架相關物料。

根據記者查詢小紅書，姆巴佩的帳號顯示「該帳號因違反相關社區規則，已被禁言」。

姆巴佩被中國指稱「辱華」的事件霸佔中國社群平台微博熱搜第一名。北京廣播電視台官方微博「北京時間」發評論，聲稱姆巴佩「吃中國飯，砸中國鍋」。

姆巴佩 哏圖 央視 毛澤東 小紅書 微博

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