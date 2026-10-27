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陸官媒藉賭盤報導控綠營左右選舉 邱垂正反批中國不當介選適得其反

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。記者蘇健忠／攝影
陸委會主委邱垂正。記者蘇健忠／攝影

「環球時報」今天引述鏡週刊有關地下賭盤顯示雙北選情翻轉的報導，指稱民進黨利用地下賭盤帶風向、操作選情。對此，陸委會主委邱垂正今日下午在立法院受訪表示，中國大陸不要再迷信透過無所不用其極的介選影響我方選舉，不但不會得逞，且適得其反。

邱垂正說，中國大陸要認真了解一個自由民主社會如何做民主選舉，經過那麼多年，中國大陸應該要認真體認台灣人民對於自由民主價值以及生活方式的堅持，絕對不是操作民調、地下賭盤，就能獲得民心跟民意來獲得大選勝利。

邱垂正表示，中共介入台灣選舉，如果已經到了無所不用其極的境地，維護公正、公平選舉環境的檢調機關跟選務機關都要一起防堵，不要讓外力用不當的方式影響選舉的公平性，非常重要，全民一起努力。

媒體詢問解放軍媒體盯上蔡康永，被認為是盯上「洋流」，如何看難得盯上文化人士？邱垂正說，整體社會的反應並不好，應該用心、好好研究台灣的民主選舉，用客觀態度了解台灣實施民主政治的成果，而不是用負面的角度詆毀，這對中國大陸的改革進步不會有任何的影響，那也對台灣的了解，會失去準確預測台灣社會進步的底蘊。

邱垂正表示，多年來台灣人民對於自由民主的價值以及生活方式的堅持，這是台灣社會的基本本質，對這部分的錯估、誤判，永遠掌握不了台灣的民心跟民意。

邱垂正 賭盤 介選 陸委會

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