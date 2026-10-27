台美中政治議程接連登場 沈有忠示警中共對台認知戰

近期中共五中全會、美國期中選舉、台灣地方選舉接連舉行，陸委會副主委沈有忠今天表示，研判中共近期對台工作重點是影響台灣地方選舉，同時也要關注川習會前的疑美棄台認知戰。

沈有忠今日出席台灣勵志協會主辦的「變動中的台美中」座談會，他表示，儘管今年以來川普與習近平互動頻繁，但雙方在經貿、科技與地緣政治的分歧矛盾仍存在，美中仍處於戰略競爭的結構。

他指出，外傳美中俄或於APEC舉行峰會，然而美中對三方核裁軍談判立場相左，或影響三方峰會安排。他也提醒，每到川習會都會有「疑美論」、「棄台論」等認知戰，接下來可能還有兩次川習會，政府也會密切注意。

沈有忠表示，台、美、中近期都有重要的政治議程。台灣是地方選舉、美國是期中選舉、中共則是正在進行的五中全會。

他還提到，中共對台的複合性施壓是現今台海及區域情勢的最大風險，研判中共近期對台工作重點是企圖影響台灣即將舉行的地方選舉，不僅再次操弄「藝人牌」，還變本加厲擴大實施跨境鎮壓，企圖利用選舉製造台灣社會對立。

至於當前中共舉行「五中全會」，沈有忠說，這次會議重點是替明年中共21大在人事上鋪路。四中全會時已有不少中央委員落馬、失蹤、被調查，預計五中全會的缺席率可能還會更高。

另外，他指出，近期傳出多所中國高校學生聯名呼籲中共推動政治改革，廢除終身領導、展開民主修憲並保障公民討論國是的權利。沈有忠對此呼籲，中共應正視學生的請願，與其費盡心思干預台灣的選舉，不如認真回應學生的訴求，早日把自由還給人民。

沈有忠說，台灣當前有天時、地利、人和的戰略機遇，全球民主國家都希望台灣海峽維持和平與穩定，並反對單方面改變現狀。政府基於四個堅持，致力維護台海和平穩定決心不變，期盼國人團結守護國家主權與台灣民主自由的生活方式，也呼籲北京當局在對等尊嚴、不設政治前提下與我民選政府對話。