稱毛澤東是獨裁者 陸企緊急終止與法國球星姆巴佩合作

法國足球名星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前在YouTube訪談中表示，他最喜歡的網路惡搞迷因（Meme）是「把自己的臉合成到中國獨裁者（毛澤東）身上」，這番話嚇得中國企業緊急宣布下架姆巴佩相關產品，並終止與其合作。

據湖北長江日報集團旗下新媒體《九派新聞》報導，10月27日，蒙牛乳業發布終止與姆巴佩合作的聲明稱：「即日起，本司終止與基利安．姆巴佩的全部合作。對於任何傷害中國人民感情的言行，蒙牛堅決抵制、零容忍。」

深圳東鵬飲料集團27日也發表聲明稱，「堅決反對、零容忍傷害民族感情行為，即日起終止與基利安．姆巴佩全部合作」。中國另一家食品公司「妙可藍多」同日也宣布終止與姆巴佩的合作，「懂球帝」、「虎撲」等網路社群則在迅速清除與姆巴佩相關的內容。

湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》發表題為「吃中國飯，砸中國鍋？姆巴佩，不配」的評論文章，痛批姆巴佩：「吃飯砸鍋、忘恩負義，絕不能忍！」

文章稱，「任何公眾人物，想要在中國開展商業活動，獲得市場支持，首要前提就是尊重中國、尊重中國人民的情感和核心立場。民族尊嚴不容冒犯，底線紅線不容試探。沒有這份尊重，不要說合作了，中國人根本就不想看到你。」

公開資料顯示，現年28歲的姆巴佩是法國職業足球運動員，目前效力西甲俱樂部皇家馬德里並擔任法國國家足球隊隊長。姆巴佩2023年被《時代》雜誌評為全球最具影響力的100人之一，並在2023年和2024年被《富比士》雜誌列為全球收入最高的十大運動員之一。