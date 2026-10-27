日本經團聯推遲下月訪中 中方據稱因大型活動難接待

「環球時報」今天引述鏡週刊有關地下賭盤顯示雙北選情翻轉的報導，指稱民進黨利用地下賭盤帶風向、操作選情。對此，陸委會主委邱垂正今日下午在立法院受訪表示，中國大陸不要再迷信透過無所不用其極的介選影響我方選舉，不但不會得逞，且適得其反。

2026-10-27 15:04