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日本經團聯推遲下月訪中 中方據稱因大型活動難接待
日本經濟團體聯合會（經團聯）26日宣布，原計劃11月中旬派小規模考察團訪問中國一事已決定延期，具體日程將重新協調。中國方面據報解釋，因需應對大型活動，難以安排接待。
日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」後，令中國大為不滿，中日關係陷入低迷。
據日本共同社報導，該考察團訪中能否成為全面重啟經濟交流的契機受到關注。原本考察團此前準備訪問江蘇省等地，除了事務性工作人員外，還有會員企業的負責人等參加，規模約為20人。
不過，報導指出，日本經濟團體聯合會決定將考察中國一事延期，據稱中方說明，由於要應對大型活動，難以確保當地的接待機制。
另外，經團聯還在協調與日中經濟協會、日本商工會議所一起，由三個團體的負責人率領代表團於明年3月訪問中國北京。
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