今年還有2次川習會 沈有忠：嚴防疑美論、棄台論認知戰

今年還有2次川習會，牽動美中台格局。陸委會副主委沈有忠今天上午一場座談會時表示，政府將嚴防「疑美論」、「棄台論」等認知戰。他並指，研判中共近期對台工作重點是企圖影響台灣即將舉行的地方選舉。

台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，沈有忠致詞表示，儘管今年以來川普與習近平互動頻繁，但雙方還是處在「各說各話」的情況，尤其在國際地緣政治議題上沒有太大突破。政府部門將持續關注美中關係動態以及美中在APEC與G20的互動，並嚴防「疑美論」、「棄台論」等認知戰。

沈有忠指出，台、美、中近期都有重要的政治議程。台灣是地方選舉、美國是期中選舉、中共則是正在進行的五中全會，政府都會密切關注後續的發展。他提到，美國民主黨目前在期中選舉的贏面稍微高一些，政府將觀察若出現分立政府的情況，對於川普的執政會產生什麼影響。

至於當前中共舉行「五中全會」，沈有忠說，這次會議重點是替明年中共21大做人事鋪路。四中全會時已有不少中央委員落馬或失蹤，五中全會的缺席率可能更高。政府將關注中共人事的洗牌對於習近平延任的影響。

沈有忠提到，中共對台的複合性施壓是現今台海及區域情勢的最大風險，「研判中共近期對台工作重點是企圖影響台灣即將舉行的地方選舉」，不僅再次操弄「藝人牌」，還變本加厲擴大實施跨境鎮壓，企圖利用選舉製造台灣社會對立。這也正是台灣的民主自由和中國大陸的威權專制最大差異之所在，台灣主流民意已顯示，不會接受矮化，也不會放棄自由民主接受共產黨的統治。

沈有忠表示，台灣當前有天時、地利、人和的戰略機遇。全球民主國家都希望台灣海峽維持和平與穩定，並反對單方面改變現狀。政府基於四個堅持，致力維護台海和平穩定決心不變，期盼國人團結守護國家主權與台灣民主自由的生活方式，也呼籲北京當局在對等尊嚴、不設政治前提下與我民選政府對話，共同為兩岸人民福祉以及區域的和平、穩定與繁榮做出貢獻。