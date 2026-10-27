回應蔡康永微博表態 沈有忠：台灣從來沒有台獨的選項

藝人蔡康永月初出席台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會後，遭大陸抵制，他25日晚間在微博發文，強調自己「沒有支持過台獨」，但大陸網友普遍不埋單。陸委會副主委沈有忠今天表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，並強調台灣「從來沒有台獨的選項」。

沈有忠27日上午出席台灣勵志協會舉辦的「變動中的台美中」座談會，他在會前接受媒體聯訪，針對蔡康永微博表態，他表示，對於個別公民的言論與政治立場，我們都予以尊重。「再來，我要特別強調的是，台灣從來都沒有台獨這個選項」。

沈有忠說，中華民國客觀事實的存在，我們國家的要素，包含政府、領土、人民、主權，都非常齊備，也跟中華人民共和國互不隸屬，這都是客觀事實，「現階段確實沒有台獨議題」。也呼籲國人能夠珍惜我們自由民主的生活方式，共同來捍衛國家主權。

另外，中共本周召開五中全會，主題為「全面從嚴治黨」，並預期為明年二十一大人事鋪路。沈有忠說，政府會關注本次五中全會將有多少位中央委員缺席，包括落馬的情況、派系的分布。