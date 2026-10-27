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德國總統抵達安徽 時隔8年再訪問大陸
德國總統史坦邁爾時隔八年再度訪問中國大陸，於周二（27日）凌晨抵達安徽，展開為期五天的訪問行程。
據大陸央視新聞報導，史坦邁爾乘機抵達合肥新橋國際機場。他隨後將前往北京，大陸國家主席習近平預計將與史坦邁爾會談，總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際將會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。
史坦邁爾在擔任德國外長期間，就曾多次訪問中國。2018年，史坦邁爾在其總統第一任期內，曾對中國進行國是訪問。大陸媒體稱其為「中國人民的老朋友」，為中德關係發展作出積極貢獻。
對於史坦邁爾此訪，大陸外交部發言人毛寧上周五（23日）在例行記者會上表示，「中方願同德方以此訪為契機，鞏固互信、深化合作、共謀創新，推動中德關係取得更大發展，助力中歐關係行穩致遠，為世界注入更多正能量。」
法新社報導，史坦邁爾預計周四（29日）將在北京大學發表演講。史坦邁爾辦公室在聲明中說，德中兩國之間多元而複雜的關係，以及這些關係所帶來的挑戰，將是史坦邁爾此行重點。
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