中共前中聯部長劉建超傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

中共二十屆五中全會議26日起一連四天在北京召開，香港明報報導，去年7月底「失蹤」的時任中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長劉建超也是中央委員，但大陸官方迄今尚未對外公布其問題。報導稱，中紀委大約在年初已完成對劉建超的審查報告，認定其嚴重違紀違法，將遭「斷崖式貶官」，從正部級降為處級。

報導指出，至於劉建超黨籍是否仍保留，暫時尚未明確。消息稱，與三中全會「辭去」中央委員的前國務委員、外交部長秦剛相比，劉建超的問題嚴重很多。秦剛據悉遭降為副部級。

中聯部是中共中央從事政黨外交的部門。62歲的劉建超是資深外交官，曾任大陸外交部新聞司司長兼發言人、駐菲律賓大使、駐印尼大使、外交部部長助理。2015年8月，他出任中央紀委國際合作局局長，後任浙江省委常委、紀委書記。

2018年3月，劉建超任中央外事辦副主任，2022年5月任中聯部部長。秦剛2023年夏天「出事」後，劉建超一度被視為外長熱門人選。但2025年7月底，劉建超在結束訪問非洲行程回到中國後就未再公開露面，隨後即傳出他被查的消息。

此次五中全會，中共總書記習近平將代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿向全會作說明。香港明報指出，本次全會預估約有45人將被「逐出」中央委員會，包括劉建超。