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陸官場大清洗 前三季68萬人受處分、省部級及以上官員105人

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
2014年12月，在江蘇考察期間，習近平提出「全面從嚴治黨」，並首次公開將其與全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國並列成為「四個全面」戰略布局。圖為中共黨員在上海中共一大紀念館重申入黨誓詞資料照。新華社
2014年12月，在江蘇考察期間，習近平提出「全面從嚴治黨」，並首次公開將其與全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國並列成為「四個全面」戰略布局。圖為中共黨員在上海中共一大紀念館重申入黨誓詞資料照。新華社

中共二十一大前大陸官場加大清洗力度。中共二十屆五中全會26日登場，此次全會罕見以「從嚴治黨」作為核心議題。由中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會主管的《中國紀檢監察報》報導，今年前三季，大陸全國紀檢監察機關處共分68萬人，其中省部級及以上幹部105人，廳局級幹部3,680人。

報導稱，2026年1至9月，大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報350.6萬件次。

立案80萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4,203人、縣處級幹部3.4萬人、鄉科級幹部11.4萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.9萬人。

處分68萬人，其中黨紀處分50.5萬人、政務處分22.2萬人；處分省部級及以上幹部105人，廳局級幹部3,680人，縣處級幹部2.8萬人，鄉科級幹部9.2萬人，一般幹部8.9萬人，農村、企業等其他人員46.7萬人。

今年前三季，大陸全國紀檢監察機關處分省部級及以上幹部105人，明顯高於往年同期。資料顯示，2022年至2025年1至9月，大陸全國紀檢監察機關處分的省部級及以上幹部分別為21人、38人、53人、41人。

據大陸官媒報導，本次五中全會中共中央總書記習近平將代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定（討論稿）》向全會作說明。為期四天的會議預期將審議並通過上述關於從嚴治黨的《決定》。

會議開始當日，中共中央機關報《人民日報》刊發評論員文章，強調五中全會研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題，「對於鞏固黨的執政地位、實現黨的使命任務意義重大」，為全會主題定調。

中央紀委國家監委網站26日也刊發《持之以恆推進全面從嚴治黨》系列述評第一篇文章《全面從嚴治黨取得偉大成就》稱，「放眼全世界，沒有任何一個政黨能像中國共產黨如此嚴肅認真地對待自身建設，『這是我們黨的顯著優勢，也是引領時代的制勝之道』」。

文章並稱，以習近平為核心的中共中央打出一套管黨治黨「組合拳」，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，「這個具有其他政黨和政治力量無可比擬優秀特質的偉大政黨必將永葆先進純潔、始終走在時代前列，帶領中華民族邁向偉大復興的光明未來」。

中共二十一大 五中全會 中共

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