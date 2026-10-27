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兩制方案 陸已有30餘項構想

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸全國台灣研究會副會長王衛星日前在一場研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索「兩制」台灣方案等十一個方向持續研究，已形成三十餘項具體構想，搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。他並稱，台灣的「一國兩制」不會簡單照搬港澳模式。

中評社報導，第十一屆南京大學兩岸關係學術研討會廿四日在蘇州舉行。王衛星以「台灣社會當讀懂一國兩制實質內涵」為題指，改革開放後，一國兩制構想成型，中共總書記習近平提出「新時代黨解決台灣問題總體方略」（二○二一年十一月十九屆六中全會首次提出），系統明確了以民族復興引領統一、探索兩制台灣方案、深化兩岸融合、促進心靈契合的核心路徑，為對台工作提供根本遵循。

他表示，梳理中共對台政策脈絡，大陸圍繞統一路徑、台灣地區制度安排、治理架構、財政司法權限、涉外事務、台胞參與國家治理、兩岸交流、台胞權益保障、商談機制、高層交往、共同探索「兩制」台灣方案等十一個方向持續研究，形成三十餘項具體構想，搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。並稱，台灣問題與港澳問題性質、背景完全不同，絕不會簡單照搬港澳模式。

他表示，未來兩岸協商可全面覆蓋結束敵對狀態、統一步驟規畫、軍事安全互信、台灣合理發展空間、兩岸長遠治理安排等核心議題；但必須堅守六條核心準則，包含錨定一個中國根本底線、堅持兩岸平等協商、持續深化兩岸融合、擴大民間政治對話、堅決遏制台獨分裂和外部干涉、台灣社會客觀認知國家統一政策等。

一國兩制 習近平 兩岸關係

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