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印中再傳對峙 中國：在邊境展開正常巡邏管控

中央社／ 台北26日電

印度「印藏邊境警察」首長日前讚揚該部門在與中國「持續對峙」中表現優異，被外界視為印方首度正式承認邊境仍有騷動事件。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中方在邊境地區展開正常的巡邏管控活動，中印通過外交軍事管道保持溝通。

中國外交部26日舉行例行記者會，彭博社記者提問，印方稱中方軍隊破壞了邊境地區和平。印度外交部發言人稱，中國軍隊若偏離既定巡邏模式時，邊境安寧就會受到干擾，請問中方有何回應。

郭嘉昆表示，中方一貫嚴格遵守中印兩國相關協議、協定和重要共識，在邊境地區展開「正常的巡邏管控活動，維護領土主權和邊境地區穩定」。中印通過外交軍事管道保持溝通，希望印方與中方相向而行，共同落實雙方達成的共識，以實際行動維護邊境地區的和平安寧。

網路社群近日熱傳印度與中國軍隊7月25日在邊境對峙的影片。印度時報（The Times of India）日前引述「印藏邊境警察」首長卡普（Shatrujeet Kapur）22日視察一個邊境營地時，讚揚印藏邊境警察（Indo-Tibetan Border Police, ITPB）在阿魯納查邦（ArunachalPradesh）與中國部隊的「持續對峙」中，展現了優異的能力。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）23日向媒體表示，「當中國軍隊偏離既定巡邏模式時，印度和中國邊境地區的局勢就會不時出現動盪」，但他未有證實中印軍隊是否在邊境持續對峙。

2020年6月，印度和中國軍隊在邊境地區發生了幾十年來最嚴重的衝突。外媒當時報導，有20名印度士兵死亡；中國官方在2021年承認有4名士兵死亡。

2024年，印度與中國就邊界地區實際控制線（Lineof Actual Control, LAC）沿線的巡邏安排達成協議。但今年7月底再傳出印中在喜馬拉雅偏遠地區出現軍事緊張的局面。

中國國家主席習近平今年9月與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面時提到，應致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧。

印度 外交部 和平

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