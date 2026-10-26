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五中全會今登場 北京地鐵站安檢升級至月底、乘客通勤耽擱投訴增

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
北京市地鐵東直門站在下班時間出現排隊等待安檢的人潮。記者陳湘瑾／攝影
北京市地鐵東直門站在下班時間出現排隊等待安檢的人潮。記者陳湘瑾／攝影

中共二十屆五中全會今（26）日起一連4天在北京召開，北京市提前數周加強維安，除天橋、主要路口的武警及民兵人數增加，地鐵站也自20日起升級安檢措施，有民眾抱怨，光是排隊安檢就需20至30分鐘，甚至影響上班時間。

五中全會於今天於北京召開，不過北京市早在會議召開前幾周就開始加強安全檢查。除了天橋、大馬路的十字路口等處可以見到武警或民兵的人數明顯增加，地鐵站也加強各項安全檢查。

北京地鐵站的安檢入口處播放廣播，「自10月20日起，北京地鐵強化安檢措施，請您自覺將所有行李物品放入安檢機進行安檢，並主動配合人身檢查。感謝配合」。詢問地鐵工作人員，相關措施會到什麼時候，對方表示會一路到月底，「因為現在在開會」。

通常，尺寸較小的包包只需要稍微打開讓安檢人員過目即可，但是在這段期間，小包包都會被要求要上X光安檢機檢查，手持金屬探測器的檢查時間會拉長，飲料也要放上危險液體檢查儀，整體來說每個人在安檢處會花上比平常更多的時間。

有地鐵志工告訴本報記者，由於加強安檢措施，這幾天每到上下班時間，安檢處就會出現排隊人潮，也有遇到有乘客因此不滿去投訴。她透露，自己服務的地鐵站，昨天就收到幾十個人到12345（北京市民投訴服務熱線）投訴，工作人員也很辛苦。

有北京市民在社群媒體上抱怨，光是排隊到安檢門口就要花上20、30分鐘，有人因此耽誤上班時間；有乘客覺得「逢包必檢」太麻煩，連便當袋都不放過，所幸直接拿著玻璃便當盒去搭地鐵。

名為「爆點周刊」的帳號日前曾在社群平台X上發出「中共五中全會18項維穩密令」，當中引述一份文件稱，要密切關注境外分裂勢力滲透、顛覆、破壞動向，嚴控各重點國家駐華使領館、媒體、非政府組織人員赴大陸各重點地區，嚴防國內不安定分子透過快閃滋擾、電子投影放送反動標語、塗掛傳統反動標語條幅和無人機黑飛等風險。不過，相關文件真實性尚無法獨立核實。

五中全會 北京 安檢

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