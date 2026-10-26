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土耳其教科書納新疆入突厥斯坦掀爭議 中土網友激辯維吾爾認同

中央社／ 台北26日電

中國與土耳其網友近日因新疆維吾爾人的身分認同問題在社交媒體掀起爭論，而土耳其新版教科書以「突厥斯坦」取代「中亞」的地理稱謂，並將部分新疆、青海等地納入其地理範圍，令有關維吾爾人身分認同及領土主權爭議升溫。

香港南華早報今天報導，該場網上爭論始於本月初，一名土耳其網友發文，指在新疆遇到一名維吾爾族女子，該女子看起來不像中國人，當被問及是否認為自己屬於突厥族群時，該女子回答：「不是，我是中國人。」該網友其後叫她「回歸自己的根源」。

該貼文有超過200萬次瀏覽，其後該帳號已被刪除。不過，該貼文已在網上引發有關身分認同、歷史等爭論。

維吾爾人與土耳其人同屬突厥語族群，語言與文化有歷史淵源。土耳其長久以來是維吾爾人重要的海外聚居地，聚集了中亞以外最大的維吾爾人社群；部分土耳其人視維吾爾人為具共同突厥文化根源的族群。

上述貼文引發的爭論，更因為土耳其新版教科書以「突厥斯坦」取代「中亞」，並將部分新疆、青海及甘肅納入相關地理範圍內而加劇。

社群媒體帳號「小圓規」其後發文反駁，該帳號發布的內容常被中共中央統戰部轉發。該文章表示，自古以來新疆、甘肅、青海等西北大地是中國領土不可分割的組成部分，新疆各民族是中華民族大家庭的重要成員，與虛構的「突厥斯坦」沒有任何歷史淵源。

文章表示，土耳其新版教材將中國西北領土強行劃入虛假「突厥斯坦」版圖，是對中國歷史主權的粗暴歪曲，對亞歐文明交融史的刻意割裂。

南華早報報導指，近年中國與土耳其關係有所改善。土耳其正面臨全球最高的通膨水準之一，該國尋求加強與中國在商業和投資領域的聯繫。中國則多次呼籲雙方鞏固政治互信，並相互支持彼此的核心利益。

維吾爾 土耳其 新疆

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