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美將孔子學院列國安威脅 陸外交部：反對抹黑汙名化

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
四川成都的孔子學院總部。路透
四川成都的孔子學院總部。路透

美國國防部日前宣布，將設於美國大學校園內、由中國資助的孔子學院認定為威脅美國國家安全的機構。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（26）日回應，中方反對針對孔子學院的抹黑和汙名化。

澎湃新聞報導，大陸外交部26日舉行例行記者會，法新社記者提問，美國上周將設在美國大學校園內的孔子學院文化中心認定為對美國國家安全的威脅，請問中方對此有何回應？

郭嘉昆表示，「我們反對針對孔子學院的抹黑和汙名化，中美教育交流合作有利於增進兩國人民相互了解，是雙向的、互利共贏的，不應該受到干擾和破壞。」

路透此前報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）23日在社群媒體發布影片表示，孔子學院以偽裝形式在美國大學中運作，五角大廈已將其列入威脅美國國家安全的機構名單。

赫塞斯指稱，美國有30所大學出現80個以不同名稱、不同章程運作的組織，但使命相同，包括竊取智慧財產權及滲透美國學生的思想。他並表示，國防部在過去2個月已「系統性地瓦解」這些組織。

美國長期指控孔子學院是中國政府的宣傳工具。美國參議院常設調查小組2019年發布的調查報告指出，中國政府自2006年以來，向美國超過100所學校提供逾1.58億美元資助，用於設立及運作孔子學院。報告並指，中方掌握孔子學院的資金、人員配置及活動安排。北京當時駁斥美方指控毫無根據，批評這是典型的冷戰思維。

此外，美國國會2018年通過立法，限制當時的國防部向設有孔子學院的大學提供部分經費；2020年，川普政府進一步將孔子學院美國中心列為中國的「外國使團」。

大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部官網

孔子學院 外交部 國安

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