日本前首相福田康夫逝世 陸外交部哀悼：日本當政者應深思自省

日本前首相福田康夫22日因心臟衰竭，在東京都內醫院逝世，享壽90歲。大陸外交部發言人郭嘉昆今（26）日表示，中方對福田康夫逝世表示沉痛哀悼，他是「中國人民的老朋友」，為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。郭嘉昆並指，「日本當政者應當深思自省」。

央視報導，大陸外交部26日的例行記者會由郭嘉昆主持，有記者就福田康夫逝世提問。郭嘉昆回應，「我們對福田康夫前首相逝世表示沉痛哀悼，向他的家屬致以誠摯慰問」。

郭嘉昆說，福田康夫先生是「中國人民的老朋友」，為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。他長期心繫中日友好，秉持正確歷史觀，擔任首相期間簽署了中日之間第四份政治文件，卸任後參觀了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。他還曾長期擔任博鰲亞洲論壇理事長，為促進亞洲地區交流合作發揮了重要作用。

郭嘉昆提到，福田康夫先生曾指出，中日四個政治文件規定了兩國關係應遵循的原則，「必須時刻牢記，不能走回頭路」。郭嘉昆稱，這一表態「擲地有聲」，體現了日本老一輩政治家的信義和擔當。「日本當政者應當深思自省」。

福田康夫曾於2007年9月至2008年9月擔任日本首相，任內重視改善中日關係。2008年5月，時任大陸國家主席胡錦濤訪問日本，兩國發表《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》，被稱為中日之間的第四份政治文件，內容涉及推進戰略互惠關係及擴大雙方交流合作。

福田康夫2012年退出日本政壇後，仍持續參與中日交流活動，曾多次訪問大陸。2024年3月，大陸外交部長王毅也曾在北京會見福田康夫。

另據日本共同社報導，日本前首相石破茂26日就前首相福田康夫去世向媒體表示，「他是一位非常了不起的人。必須誠心誠意地重視與中國的關係，這是福田先生教給我的」。