大陸與印尼將在廣東舉行反恐聯訓 項目涵蓋近距離突擊

大陸國防部今（26）日中午宣布，10月下旬至11月上旬，中國大陸與印尼兩國軍隊將在廣東舉行「利刃－2026」陸軍反恐聯合訓練。此次聯訓以山地聯合反恐營救行動為課題，主要進行山地攀登、特種駕駛、直升機索降、近距離突擊及有人無人協同等訓練。

據大陸國防部微信公眾號「國防部發布」消息，這是中印尼雙方第3次舉行「利刃」系列聯訓，有助於持續深化兩軍務實交流合作，提升雙方部隊聯合行動能力。

據大陸官方過往資料，中國與印尼曾於2011年在印尼萬隆舉行首次「利刃－2011」特種部隊聯合訓練，2012年則在山東濟南舉行「利刃－2012」反恐聯合訓練。雙方2013年及2014年另舉行「空降利刃」系列聯合反恐訓練。

此外，大陸與印尼於2024年11月底至12月上旬在印尼舉行「和平神鷹－2024」人道主義救援減災聯合演習，由解放軍南部戰區組派兵力，雙方派出陸、海、空三軍力量，主要進行搜索探測、醫療救護、撤離安置、核生化防護及傘降投送等科目演練。

今年9月22日至25日，大陸軍方也派遣分隊赴印尼參加東協防長擴大會「三叉戟決心」實兵演習。該演習以地震及次生複合災害為背景，主要進行廢墟搜救、多國聯合野戰醫療救治、防疫消殺及災害通信應急處置等桌面推演和實兵演習。