洪秀柱批台灣少數人「認賊作父」 陸委會：不要貶低自己國家

國民黨前主席洪秀柱昨（25）日出席大陸「紀念台灣光復81周年座談會」，批評日本軍國主義企圖抽離台灣人的中華血脈，導致如今台灣內部有少數人迷失方向、認賊作父。對此，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。

針對洪秀柱25日在大陸紀念台灣光復活動上的發言，有記者詢問陸委會有無回應？陸委會26日中午以書面資料回應稱，「堅持自由民主，不受中國共產黨統治，這是台灣2300萬人共同的追求，與日本無關。請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。

「紀念台灣光復81周年座談會」25日在福建福州舉行，國民黨前主席洪秀柱等人出席。洪秀柱在致詞時批評，日本軍國主義為了斬斷台灣人的根，禁說母語、推行日語、強拜神社，企圖抽離台灣人的中華血脈，這一場精神凌遲與文化閹割，扭曲了部分人的自我認知。

洪秀柱並表示，皇民化遺毒未除，「導致如今台灣內部還有少數人迷失方向、認賊作父，甚至把昔日的殖民侵略者當成祖宗。」她還說，日本如今妄圖恢復軍國主義，大家不得不嚴加防範，此等狼子野心的復甦，否則他們終將成為禍患。