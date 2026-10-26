快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

洪秀柱批台灣少數人「認賊作父」 陸委會：不要貶低自己國家

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
針對國民黨前主席洪秀柱25日在大陸「紀念台灣光復81周年座談會」上的發言，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。聯合報系資料照
針對國民黨前主席洪秀柱25日在大陸「紀念台灣光復81周年座談會」上的發言，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。聯合報系資料照

國民黨前主席洪秀柱昨（25）日出席大陸「紀念台灣光復81周年座談會」，批評日本軍國主義企圖抽離台灣人的中華血脈，導致如今台灣內部有少數人迷失方向、認賊作父。對此，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。

針對洪秀柱25日在大陸紀念台灣光復活動上的發言，有記者詢問陸委會有無回應？陸委會26日中午以書面資料回應稱，「堅持自由民主，不受中國共產黨統治，這是台灣2300萬人共同的追求，與日本無關。請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。

「紀念台灣光復81周年座談會」25日在福建福州舉行，國民黨前主席洪秀柱等人出席。洪秀柱在致詞時批評，日本軍國主義為了斬斷台灣人的根，禁說母語、推行日語、強拜神社，企圖抽離台灣人的中華血脈，這一場精神凌遲與文化閹割，扭曲了部分人的自我認知。

洪秀柱並表示，皇民化遺毒未除，「導致如今台灣內部還有少數人迷失方向、認賊作父，甚至把昔日的殖民侵略者當成祖宗。」她還說，日本如今妄圖恢復軍國主義，大家不得不嚴加防範，此等狼子野心的復甦，否則他們終將成為禍患。

洪秀柱 陸委會 台灣光復

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洪秀柱赴陸出席台灣光復座談：嚴防日本「狼子野心」復甦

紀念光復 鄭麗文：殖民傷痕不該美化

宋濤出席台灣光復座談會 痛批民進黨「大搞去中國化」

台灣光復81周年 中共軍媒批民進黨建「媚日史觀」

相關新聞

蔡康永否認挺台獨陸網友不埋單 胡錫進批未道歉

台灣知名主持人蔡康永昨（25）日晚間在微博發文，強調自己「沒有支持過台獨」，但大陸網友對此普遍不埋單。大陸《環球時報》前總編輯胡錫進今（26）日凌晨也發文評論，認為蔡康永沒有就他的行為做道歉，如果想用這篇文扭轉輿論態度，「那麼差遠了」。值得注意的是，胡錫進上午已刪除這篇貼文。

洪秀柱批台灣少數人「認賊作父」 陸委會：不要貶低自己國家

國民黨前主席洪秀柱昨（25）日出席大陸「紀念台灣光復81周年座談會」，批評日本軍國主義企圖抽離台灣人的中華血脈，導致如今台灣內部有少數人迷失方向、認賊作父。對此，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。

中共20屆五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會

中共二十屆五中全會今（26）日起一連4天在北京召開，主題為「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有22名中央委員、6名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上10多名軍方或黨政中央委員「失蹤」多時，預料此次全會約有45人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數都可能創下新紀錄。

學者：大陸已形成兩制台灣方案30餘項構想 搭建完整框架

大陸全國台灣研究會副會長王衛星日前在一場研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索 「兩制」 台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的 「和平統一、一國兩制」 政策框架。他並稱，台灣的「一國兩制」不會簡單照搬港澳模式。

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於11月18日至19日在深圳舉行。深圳市消防部門宣布，自10月25日起至11月20日，每晚展開「全市消防安全夜查行動」，涉及城中村、賓館飯店、歌舞娛樂等場所。此外，當地官方也倡導企業靈活安排員工上班，有公司決定安排員工及家屬赴四川旅遊10天，費用全由公司負擔。

中共五中全會聚焦21大人事 第七代幹部領導層扮要角

中共20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於26日至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共21大前的黨、政、軍高層人事調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下一階段的領導層布局中扮演更重要角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。