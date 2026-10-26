快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：大陸已形成兩制台灣方案30餘項構想 搭建完整框架

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸全國台灣研究會副會長王衛星表示，兩岸協商可覆蓋結束敵對狀態等核心議題，但必須錨定「一個中國」根本底線。圖／取自中評社
大陸全國台灣研究會副會長王衛星表示，兩岸協商可覆蓋結束敵對狀態等核心議題，但必須錨定「一個中國」根本底線。圖／取自中評社

大陸全國台灣研究會副會長王衛星日前在一場研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索 「兩制」 台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的 「和平統一、一國兩制」 政策框架。他並稱，台灣的「一國兩制」不會簡單照搬港澳模式。

王衛星為前解放軍少將，2019年起任全國台灣研究會副會長，兼任海峽兩岸關係研究中心學術顧問 。據中評社報導，第十一屆南京大學兩岸關係學術研討會24日在江蘇蘇州舉行。王衛星以《台灣社會當讀懂「一國兩制」實質內涵》為題指出，縱觀人類歷史，不少國家的統一往往伴隨戰爭與激烈對抗。

王衛星說，回望中國歷史，數次大一統、三次收復台灣，大多依靠武力實現統一。改革開放後 ，「一國兩制」 構想正式成型，中共總書記習近平提出「新時代黨解決台灣問題總體方略」（於2021年11月中共十九屆六中全會首次提出），系統明確了以民族復興引領統一、探索兩制台灣方案、深化兩岸融合、促進心靈契合的核心路徑，為新時代對台工作提供根本遵循。

他表示，過去20多年間，他曾兩次系統梳理中共對台方針政策。在梳理70餘年中共對台政策脈絡過程中可看到，大陸圍繞統一路徑、台灣地區制度安排、治理架構、財政司法權限、涉外事務、台胞參與國家治理、兩岸交流、台胞權益保障、商談機制、高層交往、共同探索 「兩制」 台灣方案等11個方向持續研究，形成30餘項具體構想，搭建起完整的 「和平統一、一國兩制」 政策框架。

王衛星指出，縱觀海內外百餘種解決台灣問題設想，唯有 「一國兩制」立足一個中國根本原則，尊重台灣歷史現狀，包容兩岸制度差異，兼顧各方合理訴求，是兼顧法理正義、現實可行、民生普惠的唯一最優方案。

他強調，「一國兩制」 本質是和平統一方案，絕非戰爭方案。落實這一方案，能推動兩岸和平統一、共同發展，實現兩岸雙贏。王衛星並稱，「一國兩制」 最初就是為解決台灣問題提出，台灣問題與港澳問題性質、背景完全不同，絕不會簡單照搬港澳模式。

王衛星並表示，和平統一的核心路徑是平等協商、民主共治。未來兩岸協商可全面覆蓋結束敵對狀態、統一步驟規劃、軍事安全互信、台灣合理發展空間、兩岸長遠治理安排等核心議題。但推進統一進程，必須堅守六條核心準則：

一、錨定一個中國根本底線，這是一切對話協商的政治基礎；

二、堅持兩岸平等協商，在一個中國框架下對等溝通、互利共贏；

三、持續深化兩岸融合，落實台胞同等待遇，夯實統一社會根基；

四、擴大民間政治對話，凝聚多元共識、化解對立情緒；

五、堅決遏制台獨分裂和外部干涉，掃清統一最大障礙；

六、台灣社會破除「信息繭房」，客觀公正認知國家統一政策。

台灣方案 大陸 一國兩制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

解放軍報：應對重大台獨事變 全軍官兵應做好充分準備

宋濤出席台灣光復座談會 痛批民進黨「大搞去中國化」

大陸設台灣光復紀念日滿周年 陸官媒再搬歷史文件論證「主權」談統一

地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

相關新聞

蔡康永否認挺台獨陸網友不埋單 胡錫進批未道歉

台灣知名主持人蔡康永昨（25）日晚間在微博發文，強調自己「沒有支持過台獨」，但大陸網友對此普遍不埋單。大陸《環球時報》前總編輯胡錫進今（26）日凌晨也發文評論，認為蔡康永沒有就他的行為做道歉，如果想用這篇文扭轉輿論態度，「那麼差遠了」。值得注意的是，胡錫進上午已刪除這篇貼文。

中共20屆五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會

中共二十屆五中全會今（26）日起一連4天在北京召開，主題為「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有22名中央委員、6名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上10多名軍方或黨政中央委員「失蹤」多時，預料此次全會約有45人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數都可能創下新紀錄。

學者：大陸已形成兩制台灣方案30餘項構想 搭建完整框架

大陸全國台灣研究會副會長王衛星日前在一場研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索 「兩制」 台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的 「和平統一、一國兩制」 政策框架。他並稱，台灣的「一國兩制」不會簡單照搬港澳模式。

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於11月18日至19日在深圳舉行。深圳市消防部門宣布，自10月25日起至11月20日，每晚展開「全市消防安全夜查行動」，涉及城中村、賓館飯店、歌舞娛樂等場所。此外，當地官方也倡導企業靈活安排員工上班，有公司決定安排員工及家屬赴四川旅遊10天，費用全由公司負擔。

中共五中全會聚焦21大人事 第七代幹部領導層扮要角

中共20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於26日至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共21大前的黨、政、軍高層人事調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下一階段的領導層布局中扮演更重要角色。

月之暗面新AI模型 降低網攻能力

大陸ＡＩ新創企業月之暗面廿四日發布新一代ＡＩ模型，強化程式編寫、金融研究等能力，並強調已降低模型的網路攻擊能力。隨著ＡＩ執行複雜任務的能力提升，各國政府、科技公司及資安研究人員擔心，相關技術可能讓駭客攻擊更容易、成本更低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。