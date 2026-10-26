學者：大陸已形成兩制台灣方案30餘項構想 搭建完整框架

大陸全國台灣研究會副會長王衛星日前在一場研討會上表示，大陸圍繞統一路徑、共同探索 「兩制」 台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的 「和平統一、一國兩制」 政策框架。他並稱，台灣的「一國兩制」不會簡單照搬港澳模式。

王衛星為前解放軍少將，2019年起任全國台灣研究會副會長，兼任海峽兩岸關係研究中心學術顧問 。據中評社報導，第十一屆南京大學兩岸關係學術研討會24日在江蘇蘇州舉行。王衛星以《台灣社會當讀懂「一國兩制」實質內涵》為題指出，縱觀人類歷史，不少國家的統一往往伴隨戰爭與激烈對抗。

王衛星說，回望中國歷史，數次大一統、三次收復台灣，大多依靠武力實現統一。改革開放後 ，「一國兩制」 構想正式成型，中共總書記習近平提出「新時代黨解決台灣問題總體方略」（於2021年11月中共十九屆六中全會首次提出），系統明確了以民族復興引領統一、探索兩制台灣方案、深化兩岸融合、促進心靈契合的核心路徑，為新時代對台工作提供根本遵循。

他表示，過去20多年間，他曾兩次系統梳理中共對台方針政策。在梳理70餘年中共對台政策脈絡過程中可看到，大陸圍繞統一路徑、台灣地區制度安排、治理架構、財政司法權限、涉外事務、台胞參與國家治理、兩岸交流、台胞權益保障、商談機制、高層交往、共同探索 「兩制」 台灣方案等11個方向持續研究，形成30餘項具體構想，搭建起完整的 「和平統一、一國兩制」 政策框架。

王衛星指出，縱觀海內外百餘種解決台灣問題設想，唯有 「一國兩制」立足一個中國根本原則，尊重台灣歷史現狀，包容兩岸制度差異，兼顧各方合理訴求，是兼顧法理正義、現實可行、民生普惠的唯一最優方案。

他強調，「一國兩制」 本質是和平統一方案，絕非戰爭方案。落實這一方案，能推動兩岸和平統一、共同發展，實現兩岸雙贏。王衛星並稱，「一國兩制」 最初就是為解決台灣問題提出，台灣問題與港澳問題性質、背景完全不同，絕不會簡單照搬港澳模式。

王衛星並表示，和平統一的核心路徑是平等協商、民主共治。未來兩岸協商可全面覆蓋結束敵對狀態、統一步驟規劃、軍事安全互信、台灣合理發展空間、兩岸長遠治理安排等核心議題。但推進統一進程，必須堅守六條核心準則：

一、錨定一個中國根本底線，這是一切對話協商的政治基礎；

二、堅持兩岸平等協商，在一個中國框架下對等溝通、互利共贏；

三、持續深化兩岸融合，落實台胞同等待遇，夯實統一社會根基；

四、擴大民間政治對話，凝聚多元共識、化解對立情緒；

五、堅決遏制台獨分裂和外部干涉，掃清統一最大障礙；

六、台灣社會破除「信息繭房」，客觀公正認知國家統一政策。