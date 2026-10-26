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APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
2026年APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，圖為深圳灣口岸的APEC宣傳布置。新華社
2026年APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，圖為深圳灣口岸的APEC宣傳布置。新華社

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於11月18日至19日在深圳舉行。深圳市消防部門宣布，自10月25日起至11月20日，每晚展開「全市消防安全夜查行動」，涉及城中村、賓館飯店、歌舞娛樂等場所。此外，當地官方也倡導企業靈活安排員工上班，有公司決定安排員工及家屬赴四川旅遊10天，費用全由公司負擔。

據《南方都市報》25日報導，深圳消防發布《關於開展重要會議期間全市消防安全夜查行動的通告》，表示為切實加強我市重要會議期間火災防控工作，防範化解夜間火災風險，確保我市社會面消防安全形勢穩定，結合我市實際決定組織開展全市消防安全夜查行動。

通告指出，夜查重點區域包括城中村、經營性自建房、沿街門店、「三合一」、老舊小區等場所；夜間生產經營的工廠、企業、倉庫；賓館飯店、商場市場、歌舞娛樂、遊藝放映、健身休閒等夜間營業場所，以及高層建築、勞動密集型企業、醫院、養老機構、寄宿制學校等。

夜查重點內容包括疏散通道、安全出口暢通情況，消防車通道及登高作業條件，「三合一」場所及經營性自建房違規住人情況、電動自行車停放充電情況、消防設施設備運行，以及用火用電用氣等10項內容。

通告並要求各單位、場所嚴格落實消防安全主體責任，對照夜查重點開展消防安全自查自改。對能立即整改的隱患要立行立改，暫時無法整改的則須落實安全防範措施並限期整改。

除加強消防安檢，深圳近期也倡導企業在APEC會議期間採取居家辦公、錯峰上下班、帶薪休假等靈活工作安排。多家科技、互聯網、服務業公司紛紛響應。

據《南方都市報》24日報導，深圳市維動自動化設備有限公司為響應APEC會議期間「綠色出行、暢通有我」倡議，決定將年度員工旅遊福利提前，統籌安排帶薪年休假，於11月13日至22日組織近40名員工及家屬，展開為期10天的四川旅遊，旅遊經費全部由公司承擔，且不設KPI。

該公司行政經理彭倩倩表示，公司每年年底都會組織員工旅遊，「這次剛好遇到APEC會議，我們就把旅遊行程提前了」。公司也提倡員工帶家屬同行，但均為自願。

此外，深圳市中保亞太保安服務有限公司也響應倡議，安排部分員工居家辦公、休帶薪年假，並實行錯峰出行。以羅湖區域為例，27名管理人員中，18人居家辦公、4人休帶薪年假，其餘人員現場辦公。

值得注意的是，深圳今年7月曾突然加強地鐵安檢，實施「逢包必檢、逢人必查」，導致多個車站在尖峰時段出現排隊人潮，部分乘客等候約半小時才能進站，引發民怨。

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