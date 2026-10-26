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中共20屆五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中共二十屆五中全會26日起在北京召開。圖為前中央軍委副主席張又俠（中）、前中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（右）及前中央軍委副主席何衛東（左）資料照。路透
中共二十屆五中全會26日起在北京召開。圖為前中央軍委副主席張又俠（中）、前中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（右）及前中央軍委副主席何衛東（左）資料照。路透

中共二十屆五中全會今（26）日起一連4天在北京召開，主題為「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有22名中央委員、6名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上10多名軍方或黨政中央委員「失蹤」多時，預料此次全會約有45人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數都可能創下新紀錄。

香港明報26日報導，中共總書記習近平預料今天上午代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿向全會作說明。

一名不願透露姓名的北京政情觀察人士向明報分析，「持之以恆」強調時間的長度，「全面」強調範圍廣度，「從嚴」強調措施的力度。此次全會被處理的中央委員、候補中央委員人數有望創新高，同樣呼應了「全面從嚴」。

報導稱，中共二十屆中央委員原有205人，候補委員171人。過去幾年已有1名中央委員（海關總署前署長俞建華）非正常死亡，14名中央委員和多名候補中央委員被逐出，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福、前中央軍委副主席何衛東。美國智庫亞洲協會近日發布報告指出，預計291人出席五中全會，出席率為77.4%，可能再創新低。

報導統計，過去一年被官方公布落馬或遭罷免人大代表職務的中央委員多達22人，軍方是重災區，達14人。8月下旬，前中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部前參謀長劉振立、戰略支援部隊前司令員巨乾生、中央軍委辦公廳前主任鍾紹軍被罷免人大代表資格；9月下旬，官方公布開除張又俠、劉振立黨籍，待召開五中全會予以追認。

黨政系統方面，前中央政治局委員馬興瑞、廣西自治區政府前主席藍天立、內蒙古自治區政府前主席王莉霞、中國證監會前主席易會滿、內蒙古自治區黨委前書記孫紹騁、浙江省委前書記易煉紅、應急管理部前部長王祥喜均已被開除黨籍，待五中全會予以追認。重慶市前市長胡衡華已被罷免全國人大代表職務。8月底落馬的江西省前省長葉建春，五中全會來不及處理，但無法與會。

此外，也有6名中央候補委員已經落馬，預料將被逐出中央委員會，包括西安市委前書記方紅衛、貴州省委前常委吳勝華、國家鐵路局前局長費東斌、國家金融監督管理總局前局長李雲澤、聯勤保障部隊前司令員王抗平、天津大學前校長金東寒。另外，深圳市前市長覃偉中、北京市常務副市長夏林茂、全國總工會前黨組書記徐留平等多名候補中央委員落馬不久，可能來不及開除。

針對五中全會後的反腐政策方向，亞洲協會政策研究所研究員牛犇（Neil Thomas）對BBC中文網預測，可能出現幾項變化，包括加強對重大項目及財政支出的監管、強化黨委書記問責機制、更多利用大數據查處腐敗、加強對地方官員的監管，以及進一步擴大紀檢部門的權力。

中共 罷免 習近平

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