聽新聞
0:00 / 0:00

月之暗面新AI模型 降低網攻能力

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸ＡＩ新創企業月之暗面廿四日發布新一代ＡＩ模型，強化程式編寫、金融研究等能力，並強調已降低模型的網路攻擊能力。隨著ＡＩ執行複雜任務的能力提升，各國政府、科技公司及資安研究人員擔心，相關技術可能讓駭客攻擊更容易、成本更低。

彭博報導，此新模型名為Kimi K3.1 Pro，是月之暗面七月推出K3後首個重大升級，除強化程式編寫與金融研究能力，立體建模也提升，可用於遊戲設計。此次發布旨在與深度求索（DeepSeek）、智譜等大陸ＡＩ業者競爭。

Kimi K3.1 Pro總參數達二點八兆，採混合專家（MoE）架構，每次啟動一○四○億參數，支援一百萬Token上下文視窗。月之暗面另推出高速版Kimi K3.1 Pro Highspeed，稱其輸出速度可提高兩至三倍。

路透報導，隨著ＡＩ模型具備程式編寫、操作軟體及執行複雜任務能力，使用者可能藉此找出軟體漏洞，甚至自動執行部分網路攻擊。月之暗面表示，已在模型訓練過程中移除與網路安全相關的資料，但保留一般程式編寫能力，目標是不公開會進一步提高網路攻擊能力的模型權重。

月之暗面公布的內部測試顯示，新模型在尋找及利用軟體漏洞測試中得分為百分之八十一，未採取降低風險措施的相似版本則為百分之九十點五。月之暗面稱，相關措施降低了網路攻擊能力。

駭客 網路攻擊 月之暗面 Kimi K3 模型

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI加速揭露軟體漏洞 專家警告：網路安全恐迎混亂期

DeepSeek 新模型更便宜

南韓近半AI模型採用大陸基礎模型 通義千問占五成

曾入侵其他公司系統 OpenAI開啟模型離線訓練

相關新聞

月之暗面新AI模型 降低網攻能力

大陸ＡＩ新創企業月之暗面廿四日發布新一代ＡＩ模型，強化程式編寫、金融研究等能力，並強調已降低模型的網路攻擊能力。隨著ＡＩ執行複雜任務的能力提升，各國政府、科技公司及資安研究人員擔心，相關技術可能讓駭客攻擊更容易、成本更低。

洪奇昌：習近平藉五中全會為第四任期鋪路

中共廿屆五中全會登場，預估將有近四分之一的中央委員及候補中委缺席。海基會前董事長洪奇昌指，大陸強人治黨、治國的政治格局形成，預期中共總書記習近平不僅明年廿一大，甚至二○三二年廿二大都還會續任，這也讓他對未來的兩岸關係和台海安危更加憂心。

中共五中全會登場 牽動廿一大人事布局

中共廿屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）今起至廿九日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為二○二七年中共廿一大前的黨、政、軍高層調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於一九六○年代末期至一九七○年代的中共第七代幹部，也將在下階段的領導層布局中扮演更重要角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。