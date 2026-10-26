洪奇昌：習近平藉五中全會為第四任期鋪路

中共廿屆五中全會登場，預估將有近四分之一的中央委員及候補中委缺席。海基會前董事長洪奇昌指，大陸強人治黨、治國的政治格局形成，預期中共總書記習近平不僅明年廿一大，甚至二○三二年廿二大都還會續任，這也讓他對未來的兩岸關係和台海安危更加憂心。

本屆中共中央委員人事清洗劇烈，洪奇昌受訪指出，如此多的官員落馬，加上預計全會將討論並通過「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，大陸強人治黨、治國的政治格局形成，習近平也將藉由五中全會為其在明年中共廿一大展開第四個任期鋪平道路。

洪奇昌預期，廿一大仍看不到習近平接班人，甚至連接班藍圖都看不到。因此，二○三二年的廿二大，只要健康允許，不排除習近平還會續任。

大陸在「第十四個五年規畫和二○三五年遠景目標綱要」設立獨立章節，將‌「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」‌列為二○三五年遠景目標的重要部分。今年開始的十五五規畫，是大陸基本實現社會主義現代化的關鍵階段，洪奇昌認為，習近平要推進二○三五年基本實現社會主義現代化，並在本世紀中葉實現「中華民族偉大復興」，就不可能不解決台灣問題。

洪奇昌提到，美國接受將「建設性戰略穩定關係」作為美中新定位，反映「東升西降」。一個日益強大的中國，也是台灣必須面對的現實。十一月深圳ＡＰＥＣ及十二月邁阿密Ｇ二十會議，台灣問題仍會是中美持續討論的重大議題，我方須審慎因應。