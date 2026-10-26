聽新聞
0:00 / 0:00

洪奇昌：習近平藉五中全會為第四任期鋪路

聯合報／ 記者林則宏／台北報導
海基會前董事長洪奇昌分析，中共總書記習近平（右）將藉由五中全會為其在明年廿一大展開第四個任期鋪路。 路透
海基會前董事長洪奇昌分析，中共總書記習近平（右）將藉由五中全會為其在明年廿一大展開第四個任期鋪路。 路透

中共廿屆五中全會登場，預估將有近四分之一的中央委員及候補中委缺席。海基會前董事長洪奇昌指，大陸強人治黨、治國的政治格局形成，預期中共總書記習近平不僅明年廿一大，甚至二○三二年廿二大都還會續任，這也讓他對未來的兩岸關係和台海安危更加憂心。

本屆中共中央委員人事清洗劇烈，洪奇昌受訪指出，如此多的官員落馬，加上預計全會將討論並通過「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，大陸強人治黨、治國的政治格局形成，習近平也將藉由五中全會為其在明年中共廿一大展開第四個任期鋪平道路。

洪奇昌預期，廿一大仍看不到習近平接班人，甚至連接班藍圖都看不到。因此，二○三二年的廿二大，只要健康允許，不排除習近平還會續任。

大陸在「第十四個五年規畫和二○三五年遠景目標綱要」設立獨立章節，將‌「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」‌列為二○三五年遠景目標的重要部分。今年開始的十五五規畫，是大陸基本實現社會主義現代化的關鍵階段，洪奇昌認為，習近平要推進二○三五年基本實現社會主義現代化，並在本世紀中葉實現「中華民族偉大復興」，就不可能不解決台灣問題。

洪奇昌提到，美國接受將「建設性戰略穩定關係」作為美中新定位，反映「東升西降」。一個日益強大的中國，也是台灣必須面對的現實。十一月深圳ＡＰＥＣ及十二月邁阿密Ｇ二十會議，台灣問題仍會是中美持續討論的重大議題，我方須審慎因應。

習近平 洪奇昌 中共中央委員 五中全會 十五五

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共五中全會明登場 洪奇昌：大陸進入「強人治國」時代

中共五中全會在即！陸政壇至今沒有接班人 分析：習近平進一步鞏固權威

新聞幕後／中國官場進入無人絕對安全時代

中共五中全會明登場 港媒：反腐整頓牽動二十一大人事布局

相關新聞

月之暗面新AI模型 降低網攻能力

大陸ＡＩ新創企業月之暗面廿四日發布新一代ＡＩ模型，強化程式編寫、金融研究等能力，並強調已降低模型的網路攻擊能力。隨著ＡＩ執行複雜任務的能力提升，各國政府、科技公司及資安研究人員擔心，相關技術可能讓駭客攻擊更容易、成本更低。

洪奇昌：習近平藉五中全會為第四任期鋪路

中共廿屆五中全會登場，預估將有近四分之一的中央委員及候補中委缺席。海基會前董事長洪奇昌指，大陸強人治黨、治國的政治格局形成，預期中共總書記習近平不僅明年廿一大，甚至二○三二年廿二大都還會續任，這也讓他對未來的兩岸關係和台海安危更加憂心。

中共五中全會登場 牽動廿一大人事布局

中共廿屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）今起至廿九日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為二○二七年中共廿一大前的黨、政、軍高層調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於一九六○年代末期至一九七○年代的中共第七代幹部，也將在下階段的領導層布局中扮演更重要角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。