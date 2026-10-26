中共五中全會聚焦21大人事 第七代幹部領導層扮要角

中共20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於26日至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共21大前的黨、政、軍高層人事調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下一階段的領導層布局中扮演更重要角色。

據統計，中共20屆中央委員會目前有20名正式委員及7名候補委員正接受貪腐調查，另有約35名正式委員及候補委員未出席去年全會後，在本屆任期內也未公開露面。

去年四中全會確認開除14名中央委員及候補委員的黨籍，包括何衛東、苗華，並將11名候補委員遞補為正式委員。文章指，反腐行動也延伸至解放軍高層，中共中央軍委前副主席張又俠及中央軍委委員劉振立遭指控嚴重政治不忠及搞派系活動。

南華早報認為，五中全會也將審議有關黨內紀律、政治忠誠及反腐工作的文件。

南華早報25日刊出另篇題為‌‌「中共新一代領導人蓄勢待發，準備接掌更高職位」文章，聚焦中共第七代幹部，指出這代通常指出生於1960年代末期至1970年代的人士，目前約占中央委員會的8%。由於現任中央委員會約三分之二成員到2027年21大時將達法定退休年齡，第七代幹部預料將成為中央領導層中人數最多的世代。

文章稱，上海市長朱忠明、浙江省長劉捷、江蘇省長劉小濤、廣西壯族自治區政府主席韋韜及山西省長盧東亮等人，均被列為這一世代的代表人物；北京市長 殷勇、湖北省委書記關志鷗也被列為可能承擔更高層級職務的人選。

北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，中共選拔新一代幹部，重視政治忠誠、廉潔、鬥爭精神、科技或硬科學專業能力、基層經驗及艱苦環境歷練。