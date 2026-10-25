宋濤批民進黨媚日、去中國化 陸委會「一句話」回應

大陸國台辦主任宋濤25日出席「紀念台灣光復81周年座談會」並發表講話。他表示，台灣光復是中國抗戰勝利的重要成果，批評民進黨當局推行媚日錯誤史觀，並在台灣大搞去中國化和文化排毒。對此，陸委會回應，不管中共如何胡說八道，中華民國都將繼續存在。

「紀念台灣光復81周年座談會」25日在福州舉行，宋濤、福建省委書記趙龍、國民黨前主席洪秀柱等人出席。本報25日詢問陸委會，針對宋濤等人在紀念台灣光復活動上的表態，陸委會有什麼回應？

陸委會25日晚間以書面資料回應表示，「不管中共如何胡說八道，中華民國都將繼續存在，堅持自由民主體制不變。」

據此前報導，宋濤在會中表示，台灣光復是中國抗戰勝利的重要成果，也是台灣作為中國不可分割一部分的歷史與法理的重要史實。他批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂路線，蓄意歪曲抗戰歷史，否定抗戰勝利成果，推行媚日錯誤史觀，是對歷史的背叛，對先烈的褻瀆。

宋濤並稱，民進黨當局在台灣大搞去中國化和文化排毒倒行逆施，違背了民意，絕不可能得逞。他也強調，實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。他還說，將堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興的榮耀。