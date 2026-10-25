快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

中共五中全會明登場 港媒：反腐整頓牽動二十一大人事布局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央政治局今（21）日召開會議，決定中共二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。法新社
中共中央政治局今（21）日召開會議，決定中共二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。法新社

中共二十屆中央委員會第五次全體會（五中全會）議將於26日至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共二十一大前的黨、政、軍高層人事調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下一階段的領導層布局中扮演更重要角色。

南華早報24日刊出《中共五中全會將如何影響全面反腐行動？》一文指，五中全會距離2027年下半年召開的二十一大約一年，預料將確認數十名遭調查幹部的紀律處分。據統計，中央委員會目前有20名正式委員及7名候補委員正接受貪腐調查，另有約35名正式委員及候補委員未出席去年全會後，在本屆任期內也未公開露面。

去年四中全會確認開除14名中央委員及候補委員的黨籍，包括何衛東、苗華，並將11名候補委員遞補為正式委員。文章指，反腐行動也延伸至解放軍高層，中共中央軍委前副主席張又俠及中央軍委委員劉振立遭指控嚴重政治不忠及搞派系活動。

南華早報認為，五中全會也將審議有關黨內紀律、政治忠誠及反腐工作的文件。北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，中共2019年相關文件著重如何管理政府、治理社會，如今則聚焦如何治理中國。他指，黨能否成功、有效地治理自身，是中國實現長期治理的先決條件。

南華早報25日刊出另篇題為《中共新一代領導人蓄勢待發，準備接掌更高職位》的文章聚焦中共第七代幹部，指這代通常指出生於1960年代末期至1970年代的人士，目前約占中央委員會的8%。由於現任中央委員會約三分之二成員到2027年二十一大時將達法定退休年齡，第七代幹部預料將成為中央領導層中人數最多的世代。

文章稱，上海市長朱忠明、浙江省長劉捷、江蘇省長劉小濤、廣西壯族自治區政府主席韋韜及山西省長盧東亮等人，均被列為這一世代的代表人物；北京市長尹勇、湖北省委書記管志歐也被列為可能承擔更高層級職務的人選。

謝茂松表示，中共選拔新一代幹部，重視政治忠誠、廉潔、鬥爭精神、科技或硬科學專業能力、基層經驗及艱苦環境歷練。具有艱苦環境歷練、能有效解決問題的幹部，可能更容易獲得晉升機會；新一代領導人也須能將經濟發展與安全考量結合，依照中央政策推動地方產業發展。

文章指，習近平2012年上台後，年輕幹部獲高階職位的速度較過去放緩，領導層更加重視工作表現與實務經驗。習近平提出「墩苗」概念，要求有潛力的幹部先在扶貧、災害應變及產業重組等第一線職位歷練，再尋求晉升。

文章並以北京市常務副市長夏林茂、烏魯木齊市委前書記楊發森、合肥市委前書記費高雲及前國家金融監督管理總局局長李雲澤為例，指出第七代幹部同樣面臨反腐審查。五中全會前的反腐及人事整頓，與2027年二十一大前的幹部安排相互牽動；而第七代幹部的升遷，也將影響中共未來領導梯隊的形成。

五中全會 中共 反腐 中共二十一大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

五中全會前宣示高壓反腐 習近平鞏固權威、鋪路第4任？

中共五中全會前夕 6省換領導

唐登杰任山西省委書記、王志軍湖南省委書記

郭寧寧任福建省黨組書記將接任省長一職

相關新聞

陸各地紀念台灣光復81周年 上海鎖定光復致敬團、浙江突出台灣義勇隊

在大陸官方2025年將10月25日設為台灣光復紀念日滿一周年的今天，長三角多地分別從不同角度舉辦多項紀念活動，上海選擇台灣光復致敬團為主題、浙江則以台灣義勇隊抗戰史作為紀念主軸。

台灣光復81周年 中共軍媒批民進黨建「媚日史觀」

今天是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年。中共解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平」25日發文，強調「台灣光復的歷史事實不容篡改否定」，批評賴清德當局建構所謂「媚日史觀」、「台獨史觀」，並稱台灣前途在於國家統一，同時轉發大陸國台辦製作、以台語及國語饒舌傳達統一主張的紀念音樂影片。

台灣光復爽放一天假？區桂芝籲青年主動追求歷史真相

今年是台灣光復節，「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行。參與本次活動的北一女退休教師區桂芝受訪時表示，台灣執政當局為維持台日友好，刻意淡化台灣光復歷史，呼籲年輕人主動追尋歷史真相。台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰則表示，不應責怪年輕人不了解歷史，而應透過座談、論壇及戲劇表演等方式，讓年輕世代重新認識台灣光復的歷史。

中共五中全會明登場 港媒：反腐整頓牽動二十一大人事布局

中共二十屆中央委員會第五次全體會（五中全會）議將於26日至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共二十一大前的黨、政、軍高層人事調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下一階段的領導層布局中扮演更重要角色。

陸「掃黑除惡」再加力 中共政法委書記要求「打財斷血」

大陸深化掃黑除惡專項鬥爭持續推進，中共中央政法委書記陳文清24日主持專題會議，要求深化線索摸排、強化偵查攻堅，依法從嚴從快辦案，並推進「打傘破網」、「打財斷血」及行業治理，鏟除黑惡勢力滋生土壤，強調確保「是黑惡一個不漏、不是黑惡一個不湊」。

五中全會前地方再洗牌 6省換領導 其中3人是70後

中共廿屆五中全會前夕，地方省區大員陸續調整。繼9月底調動六省一把手後，昨天再調動閩湘青滇冀贛六省領導。當中福建省委副書記郭寧寧接任福建省政府黨組書記、可望接任福建省長，將成三位中國女性省長之一。另，曾任中國總理李強部屬的湖北省委副書記諸葛宇杰，獲任青海省政府黨組書記，將接任省長一職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。