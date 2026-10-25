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陸「掃黑除惡」再加力 中共政法委書記要求「打財斷血」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央政法委書記陳文清24日主持專題會議，要求深化掃黑除惡專項鬥爭。此為陳文清早前資料。中新社
中共中央政法委書記陳文清24日主持專題會議，要求深化掃黑除惡專項鬥爭。此為陳文清早前資料。中新社

大陸深化掃黑除惡專項鬥爭持續推進，中共中央政法委書記陳文清24日主持專題會議，要求深化線索摸排、強化偵查攻堅，依法從嚴從快辦案，並推進「打傘破網」、「打財斷血」及行業治理，鏟除黑惡勢力滋生土壤，強調確保「是黑惡一個不漏、不是黑惡一個不湊」。

新華社報導，陳文清24日在上述會議強調，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於掃黑除惡鬥爭的重要指示精神，有序推進深化掃黑除惡專項鬥爭走深走實，用實實在在的成效回應人民群眾期待。

報導稱，陳文清肯定專項鬥爭展開以來取得的階段性成效。他強調，要牢牢把握掃黑除惡鬥爭的人民性、法治性和複雜性，把專項治理與系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理結合起來，始終保持高壓態勢，推動常治長效，努力讓城鄉更安寧、群眾更安樂。

陳文清強調，要深化線索摸排，加強分析研判，完善線索分流、移送、核查、反饋等工作規范，引領精準打擊。要強化偵查攻堅，始終把打擊鋒芒對準群眾反映最強烈的黑惡勢力犯罪，堅持集群打擊、組織類案打擊、推進大案攻堅，務求打深打透，形成強大震懾。

陳文清還說，要堅持依法辦理，明晰新型黑惡犯罪認定標準，完善全鏈條協同機制，依法從嚴從快辦案，確保「是黑惡一個不漏、不是黑惡一個不湊」。

陳文清最後提到，要堅持標本兼治，一體推進「打傘破網」「打財斷血」和行業治理，鏟除黑惡勢力滋生土壤，決不能有「法外之地」。要加強統籌協調和督導檢查，推動專項鬥爭不斷取得新進展新成效。

此前，新華社7月31日報導，陳文清當時在全國掃黑除惡專項鬥爭視訊會議上表示，按照中共中央、國務院部署，大陸將展開為期一年的深化掃黑除惡專項鬥爭。星媒《聯合早報》指出，該次行動延續2021年以來推行的常態化掃黑除惡鬥爭，並將打擊對象延伸至利用網路平台、採取軟暴力手段的黑惡勢力。

中共中央政法委8月2日發布的答記者問稱，中共二十大以來，各地各部門持續對黑惡犯罪保持高壓態勢，但部分黑惡犯罪仍具有頑固性、反覆性及複雜性，一些犯罪形態隱蔽變化，傳統黑惡犯罪也尚未根除。

至於執法成果，據新華社8月報導，大陸公安部指揮全國公安機關同步展開第一輪集中收網行動，已打掉各類犯罪團夥1,000餘個，抓獲犯罪嫌疑人8,200餘名，破獲各類刑事案件5,400餘起。

中共 攻堅 習近平

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