台灣光復爽放一天假？區桂芝籲青年主動追求歷史真相

今年是台灣光復節，「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行。參與本次活動的北一女退休教師區桂芝受訪時表示，台灣執政當局為維持台日友好，刻意淡化台灣光復歷史，呼籲年輕人主動追尋歷史真相。台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰則表示，不應責怪年輕人不了解歷史，而應透過座談、論壇及戲劇表演等方式，讓年輕世代重新認識台灣光復的歷史。

區桂芝今天於座談會開始前接受台灣媒體場邊訪問。針對台灣人對台灣光復討論好像比較少的狀況。她表示，因為執政當局要刻意淡化，因為他們要保持台日友好，「我其實不反對保持台日友好，問題是不代表要抹去歷史上的事跡，特別是我們是受害者」，要汲取歷史教訓，尤其避免軍國主義復辟，「執政者刻意淡化，我覺得這是不可原諒的」。

至於如何讓台灣新一代樣去理解台灣光復這件事情？區桂芝表示，很遺憾的大家不可能從教育裡面得到認識。為什麼不同時代的人會產生那麼大不同的反應，自己要去找答案。年輕人應該要對自己生命歷程以及祖輩的過去，有主動求知的熱情，才知道生命來源以及個人的意義。

她續指，台灣光復是海峽兩岸同胞都應該要共同記憶的事情。在台灣刻意淡化的狀況下，大陸願意來擴大紀念，是一件好事。台灣光復可以思考到，有人認為中華民族的抗日，要從台灣人的乙未戰爭開始。如果都沒有人紀念這件事情，這些同胞不就是枉死了嗎？日據時代犧牲的台灣同胞，跟在抗戰時犧牲的大陸同胞，大家都可以獲得民族共同的記憶，讓他們的犧牲沒有白費，在歷史上留下痕跡。

區桂芝在座談會結束後被多位陸媒堵訪，有陸媒詢問她怎麼看台灣光復教育在台灣進行的狀況，大家是否都知道背後的故事？她回應，2000年台灣光復節就停止放假，一直到去年才恢復，「很多學生就是爽爽的多放一天假」，背後的歷史過程、真相或是意義，他們其實是模糊的。

她又指，很現實的是，學生有升學的壓力，「他們有多少時間精力可以分配到追求歷史真相？」，只能說他們起碼上大學之後，可以稍微比較有自己鬆動的時間，自己去尋求答案，做出自己理智的判斷。

另一位參加本次活動的台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰表示，台灣已經很多年沒有這個紀念日，一直到去年才又重新恢復，雖然台灣以放假的形式來紀念，但像大陸這種官方的形式基本上沒有。他去年還曾經舉辦一場兩百多人的音樂會，來紀念台灣光復，藉此來喚起更多人對抗日精神的記憶。

對於台灣年輕一代對於台灣光復的歷史理解不多，林銘聰表示，不要去責怪台灣的年輕人，因為他們從小接觸的歷史已經被更改過了，要以更多座談、論壇、文章或者戲劇表演讓年輕人認識原那段歷史。

有港媒詢問林銘聰，如何看待目前台灣政府面對二戰史觀的態度。林銘聰比喻，假如我不喜歡一個玩具，把它丟掉了，但是有人把它撿起來，我覺得非常不甘心，「那是我的玩具啊，怎麼會被你撿起來？話語權怎麼跑到你那邊？」，認為不是真正重視這個日子。

台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰表示，台灣年輕一代對於台灣光復的歷史理解不多，要以更多座談、論壇、文章或者戲劇表演來讓年輕人認識。記者陳湘瑾／攝影