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陸各地紀念台灣光復81周年 上海鎖定光復致敬團、浙江突出台灣義勇隊

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
浙江方面則在21日在金華舉辦台灣光復81周年暨台灣義勇隊抗戰史實與精神內涵研討活動。圖／主辦方提供
浙江方面則在21日在金華舉辦台灣光復81周年暨台灣義勇隊抗戰史實與精神內涵研討活動。圖／主辦方提供

在大陸官方2025年將10月25日設為台灣光復紀念日滿一周年的今天，長三角多地分別從不同角度舉辦多項紀念活動，上海選擇台灣光復致敬團為主題、浙江則以台灣義勇隊抗戰史作為紀念主軸。

上海台聯策劃「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」23日在上海歷史博物館正式開展。據記者實地探訪，該展位於上海歷史博物館東廳4樓，由幾面展版組成，上面描述1946年成立的台灣光復致敬團登陸歷史過程。

台灣光復致敬團是1946年台灣各界知名人士自發組成的民間團體，發起人為丘逢甲之子丘念台，團長為霧峰林家第六代、知名仕紳林獻堂，共15名成員組成。他們於1946年8月29日飛往大陸，上海市為他們的第一站，同時拜謁南京中山陵、遙祭黃帝陵等行程。

而兩岸歷史學者對於該團目的有多重且不同解讀，有素樸的民族家國情懷，也有知識份子希望能在光復後影響政治社會的目標在。

浙江官方則在21日在金華舉辦台灣光復81周年暨台灣義勇隊抗戰史實與精神內涵研討活動，時逢台灣義勇隊紀念館開館20周年，也是台灣義勇隊隊長李友邦將軍誕辰120周年。包括台灣義勇隊隊長李友邦將軍之子李力群等台灣抗日志士後代及在浙台胞代表140餘人參加。

台灣義勇隊為抗日戰爭期間在浙閩政府支持下成立，1939年的浙江金華為台灣義勇隊的誕生地和主要活動基地，而義勇隊所在的酒坊巷，是進步刊物、抗日團體雲集的地方，抗戰氛圍濃厚。

李力群在活動上表示，他父親常說，一個人的生命可分精神與軀殼兩種，若能為國犧牲，則精神永存、萬古長青。他追憶父親李友邦將軍組建台灣義勇隊相關經歷，並向台灣義勇隊紀念館捐贈李友邦生前所寫的「復疆」石刻拓印及台灣義勇隊徽章等珍貴史料。

「以前我對這段歷史不太熟悉。」台青謝先生說，「來到台灣義勇隊成立舊址，才深入瞭解到台灣義勇隊和李友邦將軍。」他感慨如若自己也生在那個年代，或許也會像李友邦將軍一樣保家衛國。

台灣義勇隊隊員後代黃女士說，「台灣義勇隊的事跡像是一個火種，兩岸青年應該把這個火種共同接力下去。」

「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」23日在上海歷史博物館正式開展。上海歷史博物館外可以看到展覽宣傳廣告。記者黃雅慧／攝影
「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」23日在上海歷史博物館正式開展。上海歷史博物館外可以看到展覽宣傳廣告。記者黃雅慧／攝影

浙江方面則在21日在金華舉辦台灣光復81周年暨台灣義勇隊抗戰史實與精神內涵研討活動。圖／主辦方提供
浙江方面則在21日在金華舉辦台灣光復81周年暨台灣義勇隊抗戰史實與精神內涵研討活動。圖／主辦方提供

「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」23日在上海歷史博物館正式開展。記者黃雅慧／攝影
「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」23日在上海歷史博物館正式開展。記者黃雅慧／攝影

「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」位於上海歷史博物館東廳4樓。圖為大陸民眾駐足看展。記者黃雅慧／攝影
「台灣光復致敬團登陸80周年紀念展」位於上海歷史博物館東廳4樓。圖為大陸民眾駐足看展。記者黃雅慧／攝影

台灣光復 浙江 上海

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