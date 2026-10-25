快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣光復81周年 中共軍媒批民進黨建「媚日史觀」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國台辦發布的台灣光復紀念音樂影片以台語開場，中斷轉為國語演唱，歌詞提及開羅宣言、波茨坦公告及10月25日等內容，並穿插台灣光復相關歷史圖像。圖／取自大陸國台辦微博
大陸國台辦發布的台灣光復紀念音樂影片以台語開場，中斷轉為國語演唱，歌詞提及開羅宣言、波茨坦公告及10月25日等內容，並穿插台灣光復相關歷史圖像。圖／取自大陸國台辦微博

今天是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年。中共解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平」25日發文，強調「台灣光復的歷史事實不容篡改否定」，批評賴清德當局建構所謂「媚日史觀」、「台獨史觀」，並稱台灣前途在於國家統一，同時轉發大陸國台辦製作、以台語及國語饒舌傳達統一主張的紀念音樂影片。

由解放軍新聞傳播中心主管的「鈞正平」，隸屬解放軍報體系。「鈞正平」25日在微博發文表示，1945年10月25日，被日本殖民者竊據了50年的台灣回到祖國懷抱。光復當天，台北街頭人山人海，鞭炮聲響徹雲霄，街上賣的香菸盒子上清晰地印有「祖國」二字。而這種天然的情感紐帶，從未因歲月褪色。時至今日，台灣許多地方仍以「光復」命名。

「鈞正平」接著指，大陸連續舉辦光復紀念活動，台灣許多民眾自發參與，這足以說明抗戰勝利、台灣光復，是兩岸同胞不可忘卻的記憶，大家始終銘記自己的根在中國。「反觀賴清德之流，頑固走『抗中去中』邪路，處心積慮建構所謂『媚日史觀』『台獨史觀』，甚至將侵略者粉飾為『台灣恩人』，這種認賊作父、數典忘祖的行為，令人所不齒。」

「鈞正平」認為，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。歷史車輪滾滾向前，從來不會為倒行逆施者停留。台灣光復的歷史事實不容篡改、不容否定，「任何人、任何勢力休想將台灣從中國分裂出去！」

「鈞正平」也轉發國台辦同日發布的台灣光復紀念音樂影片。影片開頭以台語演唱，歌詞提及「咱袂輸，咱袂驚，五十冬等著天光」、「開羅彼聲宣言」、「波茨坦傳來勝利的曙光」及「十月二五彼一日，鼓聲震動四方」等內容，並穿插台灣光復相關歷史圖像。

歌曲中段轉為國語饒舌，提及乙未戰爭、台灣抗日英雄羅福星、西來庵事件及霧社事件等歷史事件，同時穿插像是海峽論壇等兩岸交流相關內容。歌曲以「十年丹心著史，復籍奔走，拒將祖姓改丟，母語傳唱不休」等詞句，帶入歷史記憶與文化認同。歌詞接著提到「拜中國神、學中國字，守住文化不低頭」，並以「台灣永屬中國」及兩岸同心等內容，傳達統一主張。

歌曲後半段則提及1979年的信、1987年的返鄉探親、1992年的兩岸對話與「九二共識」的背景，以及水果貿易、三通、汶川地震與風災等事件，呈現兩岸交流及共同經歷。歌曲最後以「手牽手、心連心，咱做伙打拚，風雨共擔、榮光共享」等歌詞，延續兩岸攜手合作、推進統一的敘事。

媚日 台灣光復 史觀 中共 台獨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宋濤出席台灣光復座談會 痛批民進黨「大搞去中國化」

大陸設台灣光復紀念日滿周年 陸官媒再搬歷史文件論證「主權」談統一

台灣光復81周年央視發布衛星影像 台北港清晰可見

解放軍報：應對重大台獨事變 全軍官兵應做好充分準備

相關新聞

宋濤出席台灣光復座談會 痛批民進黨「大搞去中國化」

「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行，大陸國台辦主任宋濤出席並發表講話，他表示，台灣光復是中國抗戰勝利的重要成果，批評民進黨當局頑固推行媚日錯誤史觀，並在台灣大搞去中國化和文化排毒。福建省委書記趙龍則呼籲，要傳承弘揚偉大的抗戰精神，引導年輕一代增進對中華文化的理解。

台灣光復81周年 中共軍媒批民進黨建「媚日史觀」

今天是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年。中共解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平」25日發文，強調「台灣光復的歷史事實不容篡改否定」，批評賴清德當局建構所謂「媚日史觀」、「台獨史觀」，並稱台灣前途在於國家統一，同時轉發大陸國台辦製作、以台語及國語饒舌傳達統一主張的紀念音樂影片。

洪秀柱赴陸出席台灣光復座談：嚴防日本「狼子野心」復甦

「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行，國民黨前主席洪秀柱出席活動並發表講話。她批評日本未正視侵華歷史，並警告日本軍國主義復甦。她也指責民進黨政府推動「去中國化」、修改歷史教科書，造成台灣年輕世代民族認同混亂，加劇兩岸對立。

陸專家：共軍航艦聯手兩棲攻擊艦聯訓 或涉奪島登陸作戰

解放軍航空母艦遼寧號編隊本月14日赴西太平洋，展開今年第二次遠海實戰化訓練。大陸軍事評論員杜文龍披露，遼寧號編隊前次遠海訓練時，兩棲攻擊艦075型安徽艦曾與遼寧艦協同開展體系融合訓練，這可能與島嶼奪戰、登陸作戰密切相關。

大陸設台灣光復紀念日滿周年 陸官媒再搬歷史文件論證「主權」談統一

今年10月25日台灣光復81周年，也是大陸設立「台灣光復紀念日」1周年。新華社24日發布新華時評指，兩岸近期舉辦學術研討會、歷史圖片展及專題音樂會等活動，紀念台灣擺脫日本殖民統治、重回「祖國」懷抱。文章稱，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，也是中國政府恢復對台行使主權的重要鐵證，並強調要凝聚推進「祖國完全統一」的意志與信心。

解放軍報：應對重大台獨事變 全軍官兵應做好充分準備

今天是台灣光復81周年，《解放軍報》發表專文提出，應對重大台獨事變全軍官兵應做好充分準備，強化實現祖國完全統一的堅定意志，提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗、隨時能打勝仗。文章並強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，永遠不可能讓台灣分裂出去，軍隊必須充分做好應對各種複雜情況的準備，一旦有事能夠快速有效處置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。