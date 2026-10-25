台灣光復81周年 中共軍媒批民進黨建「媚日史觀」

今天是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年。中共解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平」25日發文，強調「台灣光復的歷史事實不容篡改否定」，批評賴清德當局建構所謂「媚日史觀」、「台獨史觀」，並稱台灣前途在於國家統一，同時轉發大陸國台辦製作、以台語及國語饒舌傳達統一主張的紀念音樂影片。

由解放軍新聞傳播中心主管的「鈞正平」，隸屬解放軍報體系。「鈞正平」25日在微博發文表示，1945年10月25日，被日本殖民者竊據了50年的台灣回到祖國懷抱。光復當天，台北街頭人山人海，鞭炮聲響徹雲霄，街上賣的香菸盒子上清晰地印有「祖國」二字。而這種天然的情感紐帶，從未因歲月褪色。時至今日，台灣許多地方仍以「光復」命名。

「鈞正平」接著指，大陸連續舉辦光復紀念活動，台灣許多民眾自發參與，這足以說明抗戰勝利、台灣光復，是兩岸同胞不可忘卻的記憶，大家始終銘記自己的根在中國。「反觀賴清德之流，頑固走『抗中去中』邪路，處心積慮建構所謂『媚日史觀』『台獨史觀』，甚至將侵略者粉飾為『台灣恩人』，這種認賊作父、數典忘祖的行為，令人所不齒。」

「鈞正平」認為，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。歷史車輪滾滾向前，從來不會為倒行逆施者停留。台灣光復的歷史事實不容篡改、不容否定，「任何人、任何勢力休想將台灣從中國分裂出去！」

「鈞正平」也轉發國台辦同日發布的台灣光復紀念音樂影片。影片開頭以台語演唱，歌詞提及「咱袂輸，咱袂驚，五十冬等著天光」、「開羅彼聲宣言」、「波茨坦傳來勝利的曙光」及「十月二五彼一日，鼓聲震動四方」等內容，並穿插台灣光復相關歷史圖像。

歌曲中段轉為國語饒舌，提及乙未戰爭、台灣抗日英雄羅福星、西來庵事件及霧社事件等歷史事件，同時穿插像是海峽論壇等兩岸交流相關內容。歌曲以「十年丹心著史，復籍奔走，拒將祖姓改丟，母語傳唱不休」等詞句，帶入歷史記憶與文化認同。歌詞接著提到「拜中國神、學中國字，守住文化不低頭」，並以「台灣永屬中國」及兩岸同心等內容，傳達統一主張。

歌曲後半段則提及1979年的信、1987年的返鄉探親、1992年的兩岸對話與「九二共識」的背景，以及水果貿易、三通、汶川地震與風災等事件，呈現兩岸交流及共同經歷。歌曲最後以「手牽手、心連心，咱做伙打拚，風雨共擔、榮光共享」等歌詞，延續兩岸攜手合作、推進統一的敘事。