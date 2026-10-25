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洪秀柱赴陸出席台灣光復座談：嚴防日本「狼子野心」復甦

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／福州即時報導
國民黨前主席洪秀柱表示，日本仍妄圖恢復軍國主義，「不得不嚴加防範此等狼子野心的復甦」。記者陳湘瑾／攝影
國民黨前主席洪秀柱表示，日本仍妄圖恢復軍國主義，「不得不嚴加防範此等狼子野心的復甦」。記者陳湘瑾／攝影

「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行，國民黨前主席洪秀柱出席活動並發表講話。她批評日本未正視侵華歷史，並警告日本軍國主義復甦。她也指責民進黨政府推動「去中國化」、修改歷史教科書，造成台灣年輕世代民族認同混亂，加劇兩岸對立。

本次活動「紀念台灣光復81周年座談會」，台灣方面參與者有國民黨前主席洪秀柱，台灣光復紀念協會常務理事兼執行長、蔣介石曾孫蔣友松，台灣光復紀念協會秘書長丘智賢等人；大陸方面參與者有國台辦主任宋濤，福建省委書記趙龍，全國台灣研究會會長汪毅夫等人。

洪秀柱表示，回顧這段光復的歷程，不能忘記在日寇侵華的過程中，對我們中國人的暴行，尤其日寇在侵華戰爭失敗後，並沒有付出任何的代價，甚至他們毫無反思與悔意，在他們的教科書中，從來沒有一次提及這段歷史。

她並引用左宗棠過去所說日本人是「知小禮而無大禮，拘小節而無大德，重末節而輕廉恥」，表示「日本根本就是一個無大義、無大德、輕廉恥、畏威而不懷德的國家」、「日本仍然在妄圖恢復軍國主義，我們不得不嚴加防範此等狼子野心的復甦」。

洪秀柱稱，近數十年來，民進黨當局為了謀取一黨一己之私，在台灣大搞去中國化，篡改歷史教科書，把中國史塞進東亞史，抹去抗戰與光復的血淚記憶，在孩子的心靈中植入仇恨與對立，這種教育上的倒行逆施，讓多少年輕世代不知道自己的根在哪裡。民族認同的混亂。正是當前台灣內部撕裂與兩岸對立的一個根本危機。

她表示，如果任由去中國化繼續毒害下一代，任由外部勢力的挑撥離間，再過十幾二十年，老一輩還具有家國情懷的人逐漸凋零。當兩岸青年因為教育環境的因素視彼此為陌路，甚至兵戎相見，那樣的歷史悲劇，「我們還有什麼面目去見九泉之下的抗日先烈？」她強調不能一方面期待穩定，一方面又不斷煽動敵意。

「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行。記者陳湘瑾／攝影
「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行。記者陳湘瑾／攝影

洪秀柱 台灣光復 日本 宋濤

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