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宋濤出席台灣光復座談會 痛批民進黨「大搞去中國化」

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／福州即時報導
「紀念台灣光復81周年座談會」今日於福州舉行，國民黨前主席洪秀柱（左二）、大陸國台辦主任宋濤（右二）、福建省委書記趙龍（右一）、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫（左一）等人出席。記者陳湘瑾／攝影
「紀念台灣光復81周年座談會」今日於福州舉行，國民黨前主席洪秀柱（左二）、大陸國台辦主任宋濤（右二）、福建省委書記趙龍（右一）、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫（左一）等人出席。記者陳湘瑾／攝影

「紀念台灣光復81周年座談會」今天於福州舉行，大陸國台辦主任宋濤出席並發表講話，他表示，台灣光復是中國抗戰勝利的重要成果，批評民進黨當局頑固推行媚日錯誤史觀，並在台灣大搞去中國化和文化排毒。福建省委書記趙龍則呼籲，要傳承弘揚偉大的抗戰精神，引導年輕一代增進對中華文化的理解。

本次紀念台灣光復81周年座談會，台灣方面參與者有國民黨前主席洪秀柱，台灣光復紀念協會常務理事兼執行長、蔣介石曾孫蔣友松，台灣光復紀念協會秘書長丘智賢等人；大陸方面參與者有國台辦主任宋濤，福建省委書記趙龍，全國台灣研究會會長汪毅夫等人。

宋濤表示，在台灣光復紀念日鄭重召開座談會，就是要與兩岸同胞一道，重溫中華民族團結抗戰的崢嶸歲月，銘記台灣光復，回歸祖國的偉大目標，緬懷為捍衛國家主權和領土完整的英勇犧牲的先輩志士。他並提出四點意見：

第一、鑄牢共同歷史記憶，堅決反對台獨分裂。台灣光復是中國抗戰勝利的重要成果，和戰後國際秩序的重要組成部分。是台灣作為中國不可分割一部分的歷史與法理的重要史實。民進黨當局頑固堅持台獨分裂路線，蓄意歪曲抗戰歷史，否定抗戰勝利成果，推行媚日錯誤史觀，是對歷史的背叛，對先烈的褻瀆。

第二、傳承弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。中華文化是兩岸共同的精神財富，日本殖民統治台灣五十年，妄圖切斷台灣與祖國大陸的文化連線，消除台灣同胞的中華民族認同，台灣同胞始終堅守中華文脈。中華文化早已深植台灣同胞心中，民進黨當局在島內（台灣）大搞去中國化和文化排毒倒行逆施，違背了民意絕不可能得逞。

第三、深化兩岸融合發展，增進同胞利益福祉。今年以來，陸方持續落實十項促進兩岸交流合作的政策措施。

第四、堅定推進祖國統一，共享民族復興偉業。抗戰勝利是中華民族近代以來陷入深重危機、走向偉大復興的歷史轉折點。實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。將堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興的榮耀。

福建省委書記趙龍表示，長期以來，一代又一代閩台同胞為實現祖國統一、國家富強、民族復興，並肩而行，共同奮鬥，生動詮釋了兩岸一家親、閩台親上親。面對民進黨當局的謀獨行徑，閩台同胞攜手衝破干擾阻礙，共同推動兩岸交流合作日益廣泛、融合發展走深走實。呼籲台灣人堅持一個中國原則和九二共識，傳承弘揚偉大的抗戰精神，引導年輕一代增進對中華文化的理解。

宋濤 台灣光復 去中國化 民進黨

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