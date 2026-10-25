陸專家：共軍航艦聯手兩棲攻擊艦聯訓 或涉奪島登陸作戰

解放軍航空母艦遼寧號編隊本月14日赴西太平洋，展開今年第二次遠海實戰化訓練。大陸軍事評論員杜文龍披露，遼寧號編隊前次遠海訓練時，兩棲攻擊艦075型安徽艦‌曾與遼寧艦協同開展體系融合訓練，這可能與島嶼奪戰、登陸作戰密切相關。

共軍首艘航空母艦遼寧艦編隊今年共開展‌兩次遠海實戰化訓練‌，第一次‌為5月至6月。10月14日，遼寧艦編隊再次駛入西太平洋海域，執行年度計劃內的遠海實戰化訓練，為今年第二次前出西太，距前次返港相隔不到四個月。

央視新聞指出，遼寧號編隊前次遠海實戰化訓練於6月22日完成，編隊轉戰南海、西太平洋等多個海空域，進行實戰運用驗證。此次訓練歷時40多天，是遼寧號入列以來最長的一次遠海訓練。報導稱，滿載排水量5萬噸的901型呼倫湖號綜合補給艦，因噸位大、補給物資充足，為編隊長時間、高強度訓練提供支援。

值得注意的是，報導還提到，訓練期間，遼寧號編隊在西太平洋與兩棲攻擊艦編隊進行聯合演練，並稱日方艦艇、飛機曾多次近距離跟蹤監視。對此，遼寧號編隊保持戒備，連續組織艦載機起飛並調整戰鬥隊形；首次跟隨遼寧號遠航的054B型護衛艦漯河艦，在外圍遠距離驅離日方艦艇，殲-15艦載機則攔截、驅離日本P-3C反潛機。

新華社‌早前發布遼寧艦編隊前次完成遠海訓練返航的通稿提到，遼寧艦編隊在西太平洋與075型兩棲攻擊艦編隊開展體系融合訓練。環球時報‌隨後發布的專家解讀報導則指出，從官方公開的演訓影片，可確認參與聯訓的是舷號33的安徽艦。

安徽艦是共軍第三艘075型兩棲攻擊艦，排水量約4萬噸，配備直通甲板和塢艙，可搭載直升機、兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力，於2022年11月正式入列。澎湃新聞‌早前報導，安徽艦在此次聯合演練中出動了氣墊登陸艇、運輸直升機、突擊直升機，完成了立體登陸相關科目訓練。

杜文龍表示，航艦與兩棲攻擊艦都是大型飛行甲板作戰艦艇，在遠海執行任務。這個任務相對複雜，有可能與島嶼奪戰、登陸作戰密切相關。他強調，兩棲登陸作戰是人類戰爭史上最複雜的作戰行動，須協調水面、水下、空中及陸上不同兵力進行聯合作戰。若將航艦與兩棲攻擊艦編組，體系化作戰要求將高於其他作戰樣式。

此外，央視報導還報導，此次訓練中，空軍運油-20大型空中加油機赴西太平洋，為殲-15T艦載戰鬥機實施空中加油。相較於艦載機相互加油，大型加油機可提升殲-15的作戰半徑及留空時間。

杜文龍表示，呼倫湖號是大陸新一代綜合補給艦的首艦，可在遠海訓練過程中為航艦、驅逐艦、護衛艦及編隊內其他艦艇提供乾貨、液貨補給，包括彈藥、淡水、油料及航空燃油等補給。該艦可進行橫向、縱向及垂直補給，滿足艦載機作戰需求，因此在編隊中被稱為「航母奶媽」。他指，若在遠海執行大規模、長時間、高強度的作戰任務，綜合補給艦就不可或缺。

杜文龍並指出，054B護衛艦雖然在排水量、綜合指標上跟大驅和通用驅逐艦有差距，但自身特色很明顯。054B型護衛艦航速較快，可在外圍驅離干擾編隊訓練的艦艇；該艦配備新型相控陣雷達，可偵測空中及海上目標，並依據目標資訊採取行動，執行多種作戰任務。