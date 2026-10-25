大陸設台灣光復紀念日滿周年 陸官媒再搬歷史文件論證「主權」談統一

今年10月25日台灣光復81周年，也是大陸設立「台灣光復紀念日」1周年。新華社24日發布新華時評指，兩岸近期舉辦學術研討會、歷史圖片展及專題音樂會等活動，紀念台灣擺脫日本殖民統治、重回「祖國」懷抱。文章稱，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，也是中國政府恢復對台行使主權的重要鐵證，並強調要凝聚推進「祖國完全統一」的意志與信心。

文章寫道，抗戰勝利、台灣光復81周年和國家設立台灣光復紀念日一周年之際，大江南北、兩岸舉辦學術研討會、歷史圖片展、專題音樂會等活動，紀念台灣擺脫日本殖民統治、重回「祖國」懷抱的重大歷史時刻。

文章提到，大陸以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並在國家層面紀念台灣光復，就是要牢記全體中華兒女眾志成城、共禦外侮的光輝歷史，彰顯我們捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志。

文章稱，1840年後，中國飽受列強侵略，日本挑起甲午戰爭、侵佔台灣和澎湖列島。1945年10月25日，隨著中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭取得勝利，台灣光復，重回「祖國」懷抱。文章稱，這是永載中華民族史冊的一天，值得兩岸中國人共同銘記。

文章指，在這場抗擊外來侵略、爭取民族解放的偉大鬥爭中，台灣始終與祖國同呼吸、共命運，台灣同胞重做「堂堂正正中國人」的熱血從未冷卻，抗爭的火種從未熄滅。

文章表示，台灣光復是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，也是中國政府恢復對台行使主權的「重要鐵證」。1943年《開羅宣言》要求日本將包括台灣和澎湖列島在內的中國領土歸還中國；1945年《波茨坦公告》重申《開羅宣言》的條件必須實施。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾履行《波茨坦公告》。10月25日，中國政府宣告恢復對台灣行使主權，並在台北舉行「中國戰區台灣省受降儀式」。

文章聲稱，「透過一系列具有國際法律效力的文件，中國從法律和事實上收復台灣，台灣屬於中國領土的法律地位和事實得到確認，台灣地位問題在抗戰勝利、台灣光復時已徹底解決。」

文章認為，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，兩岸陷入長期政治對立，迄今尚未完全統一。文章批評民進黨及「台獨」勢力鼓吹「台灣地位未定論」、推行「去中國化」教育，企圖割裂兩岸歷史聯結；並指賴清德政府淡化抗戰勝利及台灣光復歷史。文章最後稱，完成統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。